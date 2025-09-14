Pilota British Airways “molto ubriaca” aggredisce i passeggeri: cacciata dall’aereo e sospesa dalla compagnia

Una pilota di 51 anni della British Airways è stata sospesa dopo aver causato gravi disordini a bordo di un volo Edimburgo-Londra, costringendo il capitano a posticipare il decollo per farla rimuovere dall'aereo.

L'incidente si è verificato durante il volo BA1457, operato da un Airbus A319 diretto a Londra Heathrow. Secondo quanto riportato dal Sun, la donna viaggiava come passeggera quando il suo comportamento è diventato "pericoloso", attirando l'attenzione del personale di cabina che l'ha riconosciuta come dipendente della compagnia aerea.

Testimoni hanno descritto la situazione come particolarmente tesa. Una fonte ha rivelato al quotidiano britannico: "Si comportava in modo violento e incredibilmente aggressivo con gli altri passeggeri". Il personale di bordo ha immediatamente allertato la cabina di pilotaggio, dove il comandante ha preso la decisione drastica di interrompere il decollo. "Si comportava come se fosse molto ubriaca" ha dichiarato una fonte, aggiungendo che "la situazione si è fatta così tesa che il capitano decise di cacciarla". La donna ha anche cercato di opporsi all'intervento della polizia. Il volo BA1457, alla fine della disavventura, ha subito un ritardo di un'ora e mezza.

La British Airways ha reagito prontamente sospendendo immediatamente la dipendente. Un portavoce della compagnia aerea ha tuttavia affermato che "sarebbe inappropriato rilasciare dichiarazioni durante un'indagine della polizia". Dal canto suo, la polizia scozzese ha confermato l'arresto attraverso un portavoce ufficiale.