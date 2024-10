video suggerito

Picchia le figliolette neonate e le lascia morte sul divano: padre 22enne rischia pena capitale a Houston Fernando Vega, 22 anni, rischia la pena di morte per l'omicidio delle due figlie gemelle appena nate. Il giovane, che insieme alla compagna Angelina Belinda Calderon deve rispondere anche di reati minori, si è dichiarato non colpevole.

A cura di Gabriella Mazzeo

Fernando Vega e la compagna Angelina Calderon

È iniziato il processo per omicidio a carico di Fernando Vega, un uomo di 22 anni arrestato il 19 aprile scorso e accusato di aver ucciso le due figliolette gemelle appena nate. Vega rischia di essere condannato a morte mentre la compagna, Angelina Belinda Calderon, la 21enne madre delle due bimbe decedute, deve rispondere del reato di maltrattamenti e accuse minori.

Entrambe le bimbe sono state trovate senza vita sul divano dell'abitazione dei genitori con lividi su tutto il corpo. Le neonate avevano riportato anche delle fratture. Secondo quanto reso noto, le due sono nate prematuramente ma non avrebbero ricevuto le cure mediche adeguate dopo le dimissioni dall'ospedale.

Secondo il medico legale, infatti, le due bimbe erano disidratate e malnutrite e avevano sul corpo segni di precedenti abusi. Secondo gli inquirenti, Vega era la persona che più si occupava delle bimbe e pertanto, il principale sospettato per la loro morte.

Il 22enne si è dichiarato non colpevole di omicidio e il suo avvocato, Mario Madrid, ha sottolineato che Vega ha respinto anche le accuse iniziali di maltrattamenti.

L'uomo ha raccontato alle autorità di aver accompagnato la compagna al lavoro e di aver trovato al suo ritorno le due gemelle senza vita. L'autopsia ha invece chiarito che le due neonate erano morte per ferite causate da un oggetto contundente.

Calderon, che ha respinto qualsiasi accusa di maltrattamenti sostenendo di essere rimasta al lavoro il giorno della morte delle due neonate, e il suo compagno sono detenuti nella prigione della contea di Harris. Per il momento, la donna deve rispondere di accuse minori che non contemplano l'omicidio, mentre per Vega le due principali sono quelle di maltrattamenti e omicidio. Attualmente il 22enne padre delle due piccole rischia perfino la pena capitale.