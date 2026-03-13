Picchia e tenta di strangolare la compagna, figlio 13enne interviene e lo manda in ospedale

“Gli avevo detto di scappare perché avevo paura che si facesse male ma ha avuto la situazione sempre sotto controllo”, ha spiegato la madre del ragazzino di 13 anni raccontando il provvidenziale intervento dell’adolescente per salvarla.

Quando ha visto il patrigno che colpiva a più riprese la mamma arrivando infine anche a strangolarla, non ci ha pensato due volte, si è scagliato contro l'uomo e lo ha colpito a pugni mandandolo in ospedale. Così un ragazzino statunitense di 13 anni ha salvato la madre da una brutale aggressione in casa da parte del compagno. che è stato così fermato dalla polizia e portato in carcere con l'accusa di aggressione e violenza.

L'episodio durante la settimana in una piccola cittadina nel sud dello Stato dell'Alabama. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l'uomo di 32 anni era rincasato intorno alle 22:00 di lunedì in stato di alterazione iniziando a inveire contro la compagna. Dalle parole è passato ben presto agli insulti e poi all'aggressione fisica nei confronti della donna.

Quest'ultima è stata colpita ripetutamente a mani nude davanti agli occhi del figlio tredicenne che però non è rimasto a guardare. Quando l'uomo infine ha tentato anche di strangolarla, il minor infatti è intervenuto scagliandosi contro il trentaduenne e colpendolo a pugni fino a fargli perdere i sensi e causandogli anche diverse ferite al volto che hanno richiesto cure mediche in ospedale.

"Gli avevo detto di scappare perché avevo paura che si facesse male ma ha avuto la situazione sempre sotto controllo", ha spiegato la madre del ragazzino di 13 anni raccontando il provvidenziale intervento dell'adolescente per salvarla e raccontano che l'uomo ha anche cercato di colpire il minore con una bicicletta durante lo scontro.

"Minacciava di uccidere tutti in casa così sono uscita e ho dato il telefono a mio figlio per chiamare la polizia. Ho cercato di calmarlo, di mantenerlo tranquillo il più possibile mentre mio figlio era al telefono", ha rivelato la donna. La madre ha detto di aver consigliato al figlio di rimanere in casa e di aspettare la polizia mentre lei teneva occupato il marito. Il ragazzino però ad un certo punto è uscito e si è scagliato contro l'uomo atterrandolo prima dell'arrivo degli agenti che poi hanno arrestato il 32enne.