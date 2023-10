Pescatore scomparso da 2 settimane trovato vivo nell’oceano: sopravvissuto grazie a un salmone L’uomo è stato trovato ancora vivo a bordo di una piccola zattera di salvataggio a circa 70 miglia (110 chilometri) al largo della costa occidentale degli Stati Uniti.

A cura di Davide Falcioni

Un pescatore americano scomparso improvvisamente due settimane fa è stato trovato ancora vivo a bordo di una piccola zattera di salvataggio a circa 70 miglia (110 chilometri) al largo della costa occidentale degli Stati Uniti. Come ha spiegato la Guardia Costiera in una nota i soccorritori – di nazionalità canadese – hanno trovato il naufrago giovedì, un giorno dopo aver sospeso le ricerche.

Invece il pescatore – la cui identità non è stata ancora rivelata – è riuscito a sopravvivere e ai soccorritori ha raccontato di aver catturato un salmone, l'unico pasto che l'ha tenuto in vita nella speranza che prima o poi qualcuno notasse la sua zattera nell'immensità dell'Oceano Pacifico. L'uomo aveva lasciato Grey Harbour, nello stato di Washington, il 12 ottobre scorso a bordo di una piccola imbarcazione di meno di 15 metri. Per cause che non sono ancora state chiarite è naufragato e si è rifugiato sulla piccola zattera arancione; dopo alcuni giorni ha finito i viveri ed è riuscito a pescare un salmone.

Le autorità statunitensi non hanno rivelato i nomi dei soccorritori né come lo hanno trovato, ma King-TV di Seattle li ha identificati come Ryan Planes e suo zio John, entrambi di Sooke, una città sull'isola di Vancouver nella Columbia Britannica. "Ho visto quella che sembrava una zattera di salvataggio in lontananza e sono corso dentro a prendere il binocolo, poi ho visto che ha lanciato un razzo di emergenza", ha detto Ryan all'emittente. "Lo abbiamo tirato a bordo. Mi ha dato un enorme abbraccio ed è stato emozionante", ha continuato John.

I due soccorritori hanno aggiunto che l'uomo aveva riferito loro di essere stato solo sulla zattera per 13 giorni. "Gli abbiamo preparato la colazione. Ha bevuto tre bottiglie d'acqua", ha continuato. "Era piuttosto affamato, poveretto".