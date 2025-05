video suggerito

Perso il contatto radar con tutti gli aerei in volo: caos all'aeroporto di Newark per la seconda volta L'aeroporto internazionale di Newark-Liberty, negli Stati Uniti, ha perso i controlli radar e radio con tutti gli aerei in volo per 90 secondi. Sarebbe la seconda volta in pochi giorni.

A cura di Giorgia Venturini

Per la seconda volta in pochi giorni c'è stato un blackout delle comunicazioni radar e di controllo con tutti gli aerei in volo nei pressi dell'aeroporto internazionale di Newark-Liberty, negli Stati Uniti. La Federal Aviation Administration in una nota ha precisato che c'è stata una perdita radar per circa 90 secondi alle 3:55 del mattino (ora locale) ieri venerdì 9 maggio.

Nelle dichiarazione si legge: "Si è verificata un'interruzione delle telecomunicazioni che ha avuto ripercussioni sulle comunicazioni e sulla visualizzazione radar presso l'Area C del Tracon di Philadelphia, che guida gli aerei in entrata e in uscita dallo spazio aereo dell'aeroporto internazionale di Newark-Liberty". Un controllore avrebbe precisato che il pannello di controllo è di nuovo tornato nero e questa volta per oltre un minuto. Un aereo della FedEx, diretto a Boston, è stato quindi incaricato di contattare i controllori di volo con una frequenza diversa.

Lo scorso 28 aprile si erano persi i contatti con tutti gli aerei in volo per 30 secondi. Da allora per precauzione erano stati cancellati di diversi voli al giorno mentre altri hanno registrato forti ritardi. La cancellazione dei voli era dovuta anche al fatto che almeno cinque controllori hanno usufruito di 45 giorni di congedo per traumatologia dopo quell'incidente, causando una carenza di personale. L'incubo si è ripetuto. Non si riesce a capire la cause di questi blackout.

Il segretario ai Trasporti Usa Sean Duffy aveva spiegato così dopo il primo caso cosa era successo: "La linea di comunicazione principale è andata giù, quella di backup non ha funzionato, e così per 30 secondi abbiamo perso il contatto con il traffico aereo. Ora, gli aerei si sarebbero schiantati? No. Hanno dispositivi di comunicazione. Tuttavia, è un segno che il nostro è un sistema fragile, e deve essere migliorato".