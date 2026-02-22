Pergolato crolla sui bimbi al parco, morta piccola di 10 anni e 4 feriti in Brasile: “Uccisa dall’incompetenza”

“Non so chi sarà ritenuto responsabile in tribunale, ma è l’incompetenza che ha ucciso mia figlia, quel legno era marcio alla base” ha dichiarato il padre della piccola vittima chiedendo giustizia per quanto accaduto.

Un tranquillo pomeriggio al parco si è trasformato in tragedia in Brasile quando un pergolato in legno ha ceduto di schianto precipitando su un gruppo di bambini che stavano giocando, uccidendo una piccola di 10 anni e ferendo altri quattro minori tra cui il fratellino di 7 anni. La tragedia si è consumata martedì scorso nella cittadina di Vespasiano, comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais, in un parco in quel momento affollato di ragazzini di ogni età

Come hanno spiegato i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, l'area verde si trova in una zona esterna di un grosso condominio ed è usato dai ragazzini del posto come parco giochi. Tra di loro martedì anche il gruppo di minori interessato al crollo. I ragazzini si erano piazzati proprio sotto il pergolato quando un palo di legno si è spezzato alla base facendo crollare su sé stessa tutta la struttura. I pali di legno sono letteralmente crollati sui bambini colpendoli e schiacciandoli.

L'allarme è partito con il primissimo pomeriggio, intorno alle 14:30, ma quando la prima squadra di pompieri è accorsa sul posto insieme ai servizi di emergenza medica, per la piccola di 10 anni purtroppo non c'era più nulla da fare. La bambina ha subito un arresto cardiorespiratorio e dopo essere stata liberata dai pali caduti, è stata affidata ai servizi medici che hanno provato a rianimarla ma purtroppo inutilmente. Estratti feriti ma vivi gli altri quattro bambini che erano con lei. Tutti sono stati portati in pronto soccorso per le cure del caso ma fortunatamente solo per uno è stato necessario il ricovero per ferite non mortali.

La tragedia ha suscitato profondo dolore ma anche rabbia tra i familiari della piccola deceduta ma anche tra gli altri residenti della zona che denunciano incompetenza nella realizzazione del pergolato e un'assenza di manutenzione.

"Non so chi sarà ritenuto responsabile in tribunale, ma è l'incompetenza che ha ucciso mia figlia. È morta solo mia figlia perché il peso le è caduto praticamente addosso" ha dichiarato ai giornali locali il padre della piccola. "Ho visto che il legno era marcio alla base, nella zona in cui era sepolto nel terreno. Non so più dove ci sia sicurezza. Per me quel posto, la mia casa, è finito. Non ha senso vivere in un posto dove ho visto morire la mia bambina, tutto ciò che avevo nella vita" ha aggiunto l'uomo distrutto dal dolore, chiedendo giustizia per quanto accaduto.