Perché l’Ucraina sta rafforzando i suoi rapporti con Taiwan Dopo l’invasione russa, l’Ucraina sta rafforzando i suoi rapporti diplomatici con Taiwan. Kiev ha sempre riconosciuto la politica di “una sola Cina”

A cura di Gabriella Mazzeo

L'invasione russa in Ucraina ha sottolineato rapporti molto stretti tra Pechino e Mosca. Anche se la Cina non ha sostenuto palesemente e completamente l'operazione militare di Vladimir Putin, è evidente che l'intesa con la Russia sia diventata più forte di prima. L'Ucraina, invece, sta rafforzando i suoi rapporti con Taiwan, l'isola indipendentista sotto l'ala di Washington.

Anche durante l'ultimo Congresso del Partito Comunista cinese, il presidente Xi Jinping ha affermato che "la riannessione di Taiwan avverrà sicuramente" e di essere pronto ad ottenerla "con qualsiasi mezzo". Pechino, inoltre, non avrebbe apprezzato il sostegno mostrato dal parlamento ucraino per Taiwan nel mese di agosto dopo aver ricevuto l'appoggio dell'isola indipendentista.

Da allora il dialogo tra Kiev e Taipei è stabile, seppur poco pubblicizzato. La deputata ucraina Kira Rudik si è recata sull'isola in settimana per esprimere ancora la sua gratitudine e raccogliere il sostegno per il Paese invaso. "Sono grata per il sostegno taiwanese, lo conosciamo, lo sentiamo e lo vediamo" ha affermato riferendosi anche agli aiuti finanziari forniti.

"Nessuno credeva che Mosca avrebbe attaccato – ha ribadito Rudik, invitando Taiwan a preparasi al peggio -. Per questo bisogna essere pronti a tutti. Anche le cose che sembrano più impossibili accadono. Devi scegliere da che parte stare e prendere decisioni forti".

Nonostante i rapporti di amicizia tra Taiwan e l'Ucraina, il presidente Zelensky ha comunque mantenuto sempre un profilo basso sulla questione cinese. Ha sempre evitato critiche dirette alla leadership di Xi Jinping, limitandosi solo a sottolineare che impedire il sostegno materiale di Pechino a Mosca "era una priorità". Fino a oggi, infatti, Kiev non ha mai riconosciuto Taiwan e ha sempre mantenuto rapporti diplomatici formali con la Cina.

Secondo Rudik, Taiwan ha contribuito alla ricostruzione dell'Ucraina con 500.000 dollari inviati a Sumy, Mykolaiv, Chernihiv, Kharkiv e Bucha. Altri 3 milioni sono stati destinati a Kiev.