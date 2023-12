Perché l’aereo ucraino che ha sorvolato l’Italia è decollato con i radar spenti: la spiegazione Un Boeing 777-300 è riuscito a decollare dall’Ucraina alcuni giorni fa per poi atterrare al confine tra Francia e Spagna. Il velivolo era fermo dall’inizio della guerra con la Russia e proprio a causa del conflitto i piloti hanno dovuto volare in modalità ‘Vfr’. Il generale Leonardo Tricarico ha spiegato che cosa significa a Fanpage.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Il 19 dicembre un Boeing 777-300 è decollato dall’Ucraina con tutti i sistemi spenti per non farsi intercettare, ha sorvolato il Paese per poi atterrare al confine tra Francia e Spagna. Come ha raccontato il Corriere della Sera, il velivolo era fermo dall'inizio della guerra con la Russia. E proprio a causa del conflitto i piloti hanno dovuto volare in modalità ‘Vfr'. Il generale Leonardo Tricarico ha spiegato a Fanpage.it che cosa significa.

Il Generale Leonardo Tricarico

Che cos'è un volo in modalità Vfr

"Si tratta di una cosa che i militari fanno regolarmente", osserva il generale. "Quando ci sono dei voli da fare per i quali non si usufruisce dei servizi, li si fa con questa modalità Vfr, che sta per ‘Visual flight rules‘, ovvero seguendo le regole del volo a vista, e bisogna stare attenti a evitare inconvenienti o pericoli".

In Ucraina "lo spazio aereo da un po' di tempo è soggetto a forti restrizioni perché tutto il sistema di controllo del traffico è collassato e non c'è più la possibilità di gestire quello commerciale. Ciò significa che se un velivolo di questo tipo deve attraversare quegli spazi lo fa a proprio rischio e pericolo, ovvero senza poter usufruire dei servizi di assistenza al volo e di controllo", spiega ancora Tricarico.

"Ma se un velivolo, per un motivo qualsiasi, ha bisogno di entrare e uscire dagli spazi aerei ucraini, deve gestire le operazioni da solo. Questo vuol dire fare un ‘volo a vista', ovvero senza servizi di assistenza radio, radar, meteorologica o informativa di qualsiasi altro tipo. Si può andare incontro a dei rischi e senza avere alcuna garanzia".

Cosa accade quando si oltrepassa il confine

L'aereo ucraino partito il 19 dicembre è decollato dall’aeroporto di Boryspil, scalo di riferimento della capitale Kiev con tutti i sistemi spenti. I piloti hanno riacceso i sistemi appena varcato il confine con la Romania, seguendo un percorso viene autorizzato da Eurocontrol, l’agenzia europea che gestisce il traffico aereo dei cieli europei, fino ad atterrare in Francia.

"Quando il velivolo lascia gli spazi aerei dove il sistema di controllo è compromesso ed entra all'interno di altri, scatta immediatamente un piano di volo, ci si mette in contatto con gli enti di controllo del traffico e si segue una rotta con tutte le autorizzazioni e le assistenze del caso", precisa.

"Naturalmente non si può fare un volo in modalità Vfr in spazi aerei controllati perché questi sono soggetti a delle regolamentazioni e gli enti che se ne occupano vigilano sul loro rispetto. Ci sono zone vietate, dedicate ad attività speciali o ad attività militari: si tratta di una sorta di ‘campo minato‘ e per attraversarlo c'è bisogno di questa assistenza degli enti del controllo che guidano e autorizzano il percorso del volo per evitare inconvenienti ed interferenze con altri voli e attività", conclude il generale.