Perché c’è una casa che sta galleggiando in mare nella baia di San Francisco Una villa di due piani è stata trainata in mare per diversi chilometri attraverso la baia di San Francisco. La ‘house boat’ è stata infatti vittima di un recente sfratto esecutivo e la traversata non è stata semplice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La casa galleggiante nella baia di San Francisco

Negli ultimi gli occhi della California si sono soffermati soprattutto sull'eclissi totale che ha fermato un po' tutta l'America, ma uno spettacolo impressionante di un altro tipo ha interessato chi si è trovato a transitare nella zona della baia di San Francisco: una grande casa galleggiante a due piani, dotata di lucernari e classica staccionata bianca, è stata vista scivolare lentamente sulle onde, trainata da un'imbarcazione molto più piccola.

Una situazione surreale che è il risultato di una battaglia legale durata anni tra la comunità dei residenti di alcune case galleggianti e il governo di Redwood City, un sobborgo della Silicon Valley di 80.000 abitanti a sud di San Francisco. Tutto è cominciato nel 2015, quando i proprietari di case vicino alla Docktown Marina, hanno intentato una causa contro la città sostenendo che il porto fosse illegale.

Tra tentativi di sfratto, possibili accordi e ulteriori cause legali, alla fine il governo locale ha stabilito che i residenti delle case galleggianti non potevano risiedere a Docktown e che la città doveva trasferire le loro case, secondo SFGATE.

Lo Stato ha infatti stabilito che le imbarcazioni con equipaggio non potevano bloccare l'accesso pubblico a un corso d'acqua statale. San Francisco ha così accettato di far spostare le case galleggianti a circa 50 chilometri di distanza, dalla parte sud a quella nord della baia, pagando ai proprietari un compenso per il trasferimento.

La guardia costiera USA ha scortato le case durante il tragitto. Il trasferimento è iniziato nel weekend ma i traghettatori hanno probabilmente sottovalutato il peso di una delle case galleggianti. "Quella era la più grande che avevano a Redwood City", ha detto Edward Stancil al San Francisco Standard. E non a caso martedì la ‘houseboat’ era ancora in mezzo alla baia.