video suggerito

Pensa di aver trovato cadavere in giardino, chiede aiuto su tiktok e arriva la polizia ma era solo un tappeto La polizia di Columbus, in Usa, ha confermato di aver avviato una indagine sul caso e una ispezione sul posto, dopo la segnalazione dei proprietari della casa, e che si è avvalsa anche di unità cinofile con cani addestrati ma il tutto si è concluso senza che fossero rinvenuti resti umani o animali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna statunitense ha tenuto migliaia di utenti social col fiato sospeso nei giorni scorsi dopo aver annunciato in una diretta tiktok di aver trovato qualcosa sepolto nel suo giardino che faceva sospettare essere il cadavere di una persona. La polizia intervenuta sul posto, però, ha ritenuto che si trattasse solo di un tappeto. Il caso a Columbus, Ohio, dove la 34enne Katie Santry ha chiesto aiuto ai suoi follower, che sono cresciuti di ora in ora fino a oltre un milione e mezzo, per cercare una spiegazione su cosa fosse accaduto e chi potesse esserci dietro il presunto crimine.

Più di 150mila persone hanno guardato il suo live streaming venerdì, dove ha documentato la ricerca della polizia per sapere di chi fosse il presunto cadavere ma molti sono rimasti delusi nel sapere che quello arrotolato sepolto a circa 60 centimetri di profondità nel giardino della donna era solo un vecchio tappeto.

La polizia di Columbus ha confermato di aver avviato una indagine sul caso e una ispezione sul posto, dopo la segnalazione dei proprietari della casa, e che si è avvalsa anche di unità cinofile con cani addestrati ma il tutto si è concluso venerdì senza che fossero rinvenuti resti umani o animali. "Gli investigatori hanno iniziato a scavare sul sito alle 9:00 circa e hanno rimosso diversi piccoli pezzi di tappeto dal terreno", ha affermato il dipartimento di polizia locale, aggiungendo: "Tutti i pezzi sono risultati negativi ai test per resti umani o animali e, al momento, non sono previsti ulteriori test".

La donna ha raccontato che lei e il suo fidanzato stavano spalando nel loro giardino per costruire una recinzione quando hanno scoperto il tappeto. Sebbene incuriositi, la coppia lo ha ignorato ma nei giorni successivi avrebbe trovato lo schermo del computer rotto e la scrivania manomessa e quindi si è rivolta a TikTok per cercare idee su chi ci fosse dietro al crimine, ipotizzando la presenza di un cadavere. Probabilmente in parte a causa della natura virale della situazione, la polizia quindi è arrivata nella casa avviando le ricerche con i cani.

Mentre continuava a documentare gli sviluppi, compreso l'intervento della polizia, i suoi contenuti hanno ottenuto milioni di visualizzazioni e nei commenti gli utenti di TikTok hanno offerto le loro teorie sull'accaduto che sono proseguite anche dopo l'intervento della polizia. La donna quindi ha voluto smentire le voci su TikTok, spiegando: "Non c'erano ossa, non c'era nessun corpo, era solo un tappeto. Questo è un sospiro di sollievo e un bel finale".