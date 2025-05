video suggerito

Paura in volo, passeggero ubriaco aggredisce hostess su volo TUI: "Stiamo precipitando" Dopo l'atterraggio all'aeroporto di Birmingham, avvenuto nelle prime ore del mattino, la polizia è salita immediatamente a bordo per arrestare l'aggressore.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di panico a bordo di un volo TUI proveniente da Gran Canaria e diretto a Birmingham, dove un passeggero visibilmente ubriaco ha aggredito una hostess, scatenando il panico tra i presenti.

Secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo – successivamente identificato dalla polizia del West Midlands come Paul Self, 49 anni – ha dato in escandescenze durante la fase di discesa del volo. Dopo essersi alzato per andare al bagno, ha ignorato le richieste dell’equipaggio di tornare al suo posto, iniziando a urlare e a minacciare gli altri passeggeri. In un’escalation di violenza, ha colpito con un pugno un’assistente di volo al volto, tra le urla disperate dell’equipaggio e il pianto di numerosi bambini presenti a bordo.

Il personale ha tentato invano di immobilizzare l’uomo, mentre la situazione degenerava ulteriormente. L’uomo avrebbe anche gridato che l’aereo stava per schiantarsi, gettando nel panico passeggeri e assistenti di volo. Alcuni membri dell’equipaggio hanno urlato ai presenti di sedersi e mantenere la calma.

Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Birmingham, avvenuto nelle prime ore del mattino, la polizia è salita immediatamente a bordo per arrestare l’aggressore. Secondo quanto riportato, Self inizialmente si è consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine, alzando le mani e dicendo: “Arrestatemi”, salvo poi opporre una leggera resistenza. Gli agenti sono comunque riusciti a bloccarlo e ammanettarlo rapidamente, tra gli applausi sollevati dei passeggeri.

La polizia del West Midlands ha confermato l’arresto e l’incriminazione di Paul Self per tre capi d’imputazione di aggressione comune. L’uomo dovrà comparire davanti al tribunale di magistratura di Birmingham il prossimo 10 giugno.