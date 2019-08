Allarme massimo in Brasile dove un uomo armato ha preso in ostaggio i passeggeri di un autobus di linea, minacciando di dare fuoco al mezzo con tutti gli occupanti all'interno. L'episodio lungo il ponte che collega le città di Niteroi e Rio de Janeiro attraversando la Baia di Guanabara. Lo riferiscono i media locali, spiegando che il bus è fermo nel mezzo del ponte dove la circolazione del traffico è stata completamente interrotta dalle autorità su entrambe le corsie di marcia. Sul posto sono accorse numerose forze di polizia che hanno circondato ed evacuato l'area avviando le trattative con l'autore del gesto. L'episodio poco prima dell'alba di oggi, intorno alle 5:30 di martedì 20 agosto ora locale, intorno alle 10.30 italiane.

Sul posto è accorsa prima la polizia Stradale Federale ma poi anche la polizia militare e i reparti degli agenti speciali. Secondo le prime informazioni, infatti, pare che l'uomo si identificato come un ufficiale di polizia militare. Secondo quanto riporta GloboNews citando un portavoce della Polizia Stradale Federale brasiliana, dopo le prime trattative l'uomo ha rilasciato quattro ostaggi, si tratta di tre donne e un uomo. A bordo del veicolo però vi sarebbero ancora altre 18 persone e le trattative continuano. Al momento non è chiaro quale siano le richieste dell'uomo che sarebbe in possesso di un'arma da fuoco, un coltello, una pistola stordente e della benzina.

La linea di autobus interessata collega le due importante città brasiliane ed è frequenta ogni giorni da migliaia di persone. Sullo stesso ponte ogni giorno circolano circa 150mila veicoli. Le autorità locali hanno invitato i viaggiatori ad utilizzare il servizio di trasporto navale tramite traghetti per raggiungere le due rive.