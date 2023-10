Paura a Leeds, c’è troppo vento: l’aereo finisce fuori pista al momento dell’atterraggio Il Boeing della compagnia britannica TUI, proveniente da Corfù è riuscito comunque ad atterrare a Leeds, ma con evidenti problemi provocati dal maltempo collegato alla tempesta Babet. Paura a bordo, ma nessun ferito.

A cura di Biagio Chiariello

Paura all'aeroporto inglese di Leeds-Bradford dove un volo della compagnia britannica TUI proveniente da Corfù, in Grecia, è uscito di pista al momento dell’atterraggio.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, alle 13:53 (ora locale, le 14.53 in Italia), in una giornata caratterizzata da forte maltempo e delle violente raffiche di vento provocate dalla tempesta Babet, che sta imperversando sul Regno Unito. Non sono stati segnalati feriti, ma il servizio antincendio del West Yorkshire è intervenuto per assistere i viaggiatori nell’evacuazione.

L'aereo stava atterrando, quando è scivolato verso l'esterno della pista, finendo la sua corsa su un terreno fangoso, che ha reso difficoltosa la discesa dei circa 100 passeggeri che erano a bordo. Tutti i voli da e per l'aeroporto sono stati temporaneamente sospesi, con alcuni arrivi deviati verso altri aeroporti, tra cui Manchester.

Un portavoce dell'aeroporto di Leeds-Bradford ha dichiarato: “Possiamo confermare che il volo TUI TOM3551 in arrivo da Corfù all'LBA questo pomeriggio si è spostato dalla pista durante l'atterraggio. Stiamo lavorando con la compagnia aerea, i team operativi competenti e le autorità di emergenza per affrontare questa situazione e assistere i passeggeri in sicurezza”.

“È stato un atterraggio davvero brusco, l’aereo ha iniziato ad oscillare, con le ali incontrollabili che salivano e scendevano, poi siamo finiti fuoripista rovesciandoci parzialmente sull’erba”, è la testimonianza riportata dai media inglesi della passeggera Fiona Marr, presente con suo figlio a bordo.

Un portavoce di TUI UK&I ha confermato: "Siamo a conoscenza di un incidente all'aeroporto di Leeds Bradford avvenuto questo pomeriggio, durante l'atterraggio il volo TOM3551 ha virato leggermente mentre svoltava nella taxiway. Non sono stati segnalati feriti e la nostra squadra di terra è a disposizione per assistere i passeggeri durante lo sbarco".