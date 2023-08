“Passerai la vita a eliminarle”, online foto intime dell’ex: condanna a 1,2 miliardi di risarcimento Il risarcimento record per revenge porn in Usa dove una giuria del Texas ha deciso di andare oltre ogni richiesta dei legali della vittima che avevano chiesto cento milioni. Lui aveva scritto: “Passerai il resto della tua vita cercando di cancellarti da Internet”.

A cura di Antonio Palma

Un miliardo e duecentomila dollari di risarcimento, è questa la cifra record a cui è stato condannato da un tribunale americano un uomo statunitense per il reato di revenge porn contro la sua ex fidanzata. Una giuria del Texas infatti ha deciso di andare oltre ogni richiesta dei legali della vittima imponendo una cifra record come monito per tutti. Gli avvocati della donna infatti avevano inizialmente chiesto alla giuria un risarcimento di 100 milioni di dollari ma il Tribunale ha ritenuto la condotta dell’uomo così grave da imporre una cifra ben superiore.

"Speriamo che l'incredibile cifra del verdetto invii un messaggio di deterrenza e impedisca ad altri di impegnarsi in questa spregevole attività", ha dichiarato l’avvocato della vittima, aggiungendo: “Spesso è difficile che si arriva a una sentenza penale in questi casi ma il verdetto compensativo restituisce alla vittima la sua dignità".

I fatti contestati all’uomo risalgano al periodo tra il 2021 e 2022. Secondo gli atti del tribunale, la donna e il suo ex fidanzato avevano iniziato a frequentarsi nel 2016. Durante gli anni passati insieme, la donna aveva condiviso con l'imputato foto intime di se stessa. Dopo la rottura della relazione, due anni fa, l’uomo però avrebbe pubblicato quelle stesse foto intime su varie piattaforme social media e su siti web per adulti senza il suo consenso.

Non solo, secondo l’accusa, avrebbe inviato i link delle foto ai suoi amici e alla sua famiglia attraverso una cartella Dropbox accessibile al pubblico. Infine è stato anche accusato di avere cercato di spiare la ex con un accesso non autorizzato al suo telefono, agli account social media e alle e-mail. Infine avrebbe violato il sistema di telecamere della casa per spiarla.

Ad un certo punto, l'imputato avrebbe inviato alla donna un messaggio chiaro in cui confermava la volontà di quelle condotte, messe in atto per vendetta. “Passerai il resto della tua vita cercando di cancellarti da Internet. Tutti quelli che incontrerai ascolteranno la storia e andranno a cercare. Buona caccia" è il terribile messaggio dell’uomo che, secondo gli avvocati della vittima avrebbe inflitto alla ex “una combinazione di abusi psicologici, violenza domestica e abusi sessuali".

La donna ha intentato una causa per molestie contro il suo ex fidanzato nel 2022 ma, come ha spiegato a un'emittente televisiva del Texas, dopo aver ricevuto poca assistenza dalla polizia locale si è rivolta a un avvocato civile che ha ottenuto il verdetto di risarcimento.