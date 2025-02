Passeggero aggredisce assistente e si butta dall’aereo che sta decollando: caos sul volo Parigi-Madrid

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

È davvero incredibile quanto accaduto sul volo Iberia IB578, che era partito da Parigi e si stava dirigendo verso l’aeroporto di Madrid-Barajas. Un passeggero ha creato il panico a bordo quando, all’improvviso, si è alzato dal suo posto e ha iniziato a correre verso l’uscita d’emergenza.

La situazione è degenerata rapidamente: l’uomo ha aggredito un membro dell’equipaggio di volo, prima di riuscire ad aprire il portellone e gettarsi fuori dall’aereo. Mentre il velivolo stava rullando sulla pista, con l’imminente decollo, il passeggero è saltato da un’altezza di circa 3 metri e mezzo.

L’incidente è avvenuto venerdì 7 febbraio, intorno alle 17:20, e ha avuto un impatto immediato su tutte le operazioni di volo. Le immagini riprese all'interno dell’aereo mostrano il pronto intervento dei soccorritori, con un veicolo d’emergenza che si è precipitato sulla pista per soccorrere il passeggero che si era lanciato da quella notevole altezza.

Nonostante la serietà della situazione, l’aereo ha continuato il suo viaggio verso Madrid senza ulteriori ostacoli. Il volo è partito con un significativo ritardo e ha atterrato nella capitale spagnola poco prima di mezzanotte, ben 4 ore e mezza dopo rispetto all’orario previsto.

Le motivazioni che hanno spinto l’uomo ad agire in modo così estremo non sono state ancora svelate, né si conoscono le sue attuali condizioni di salute. Allo stesso modo, non è chiaro se la compagnia aerea Iberia abbia intenzione di intraprendere azioni legali contro il passeggero per aver aggredito l’assistente di volo e per aver causato il ritardo del volo, mettendo in difficoltà non solo i passeggeri a bordo ma anche tutte le operazioni programmate dell’aeroporto.

Un portavoce della compagnia ha rilasciato una dichiarazione al The Mirror, affermando: "Al momento possiamo solo confermare i fatti accaduti, ma non possiamo fornire ulteriori dettagli o commenti. L’indagine è ancora in corso e sarà nostra premura fare chiarezza non appena possibile".