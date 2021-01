Aveva partorito con intervento cesareo d'urgenza mentre era intubata per covid in terapia intensiva ma quando è riuscita ristabilirsi tornando a casa ha chiesto l'infermiera che si era presa cura di lei di fare da madrina alla piccola appena nata. È la storia di amicizia nata in un ospedale statunitense tra una paziente colpita dal coronavirus, la 28enne Monique Jones, e l'infermiera Caitlyn Obrock che durante tutto il tempo trascorso in terapia intensiva non solo si è occupata di lei ma l'ha trattata con un amore e affetto che va molto oltre il proprio dovere.

Monique Jones è stata ricoverata per covid all'ospedale Barnes-Jewish Hospital di St. Louis in Missouri all'inizio del settembre scorso e intubata due giorni dopo. Mentre era attaccata a un respiratore artificiale i medici hanno deciso di far nascere il piccolo, che era in difficoltà, con un taglio cesareo a sole 29 settimane di gravidanza. "Era molto spaventata, sapevo che potevo morire " ha raccontato ai giornali locali la donna. Fortunatamente sia lei che la neonata pian piano hanno superato la battaglia e a questo punto è nato il rapporto con l'infermiera che non solo l'ha curata ma l'ha sostenuta psicologicamente nel suo sforzo contro la malattia.

Jones si è svegliata all'inizio di ottobre e da quel momento l'infermiera Caitlyn Obrock si è occupata di lei ma anche della bimba raccogliendo fondi desinati alla neonata. La 28ene infine è tornata a casa con la piccola Zamyrah prima delle vacanze di Natale. Una volta lì, è stato naturale per lei chiedere a Obrock di diventare la madrina di Zamyrah e di unirsi alla sua famiglia allargata.