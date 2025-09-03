Partorisce e nasconde il cadavere del suo bambino nell’armadio della residenza universitaria: arrestata 21enne

In Kentucky, negli Usa, una cheerleader 21enne ha nascosto il cadavere del suo neonato in un sacco della spazzatura, occultato all’interno di un armadio della residenza universitaria in cui viveva. La giovane faceva parte della squadra agonistica di cheerleading dell’Università del Kentucky.

Ha partorito e poi ha nascosto il cadavere del suo neonato in un sacco della spazzatura. Il corpicino del piccolo è stato trovato nell'armadio della residenza universitaria di una cheerleader nell'Università del Kentucky. A raccontare la storia è il Guardian, che ha specificato che il ritrovamento è valso l'arresto alla giovane mamma 21enne. Laken Ashlee Snelling è accusata di occultamento di cadavere e manomissione delle prove.

La giovane faceva parte della squadra di cheerleading agonistica dell'Università del Kentucky. La polizia è intervenuta nella residenza il 27 agosto per indagare su una segnalazione anonima. Il bimbo era avvolto in un asciugamano nascosto all'interno di un sacco della spazzatura. La 21enne ha ammesso di aver partorito e di aver poi cercato di nascondere ogni traccia del parto, nascondendo il cadavere del bambino in un sacco della spazzatura.

Sul cadavere sarà eseguita l'autopsia. Snellig avrebbe dovuto presenziare in tribunale per l'udienza preliminare martedì, due giorni dopo il suo arresto. Non è chiaro se la 21enne avesse occultato il corpicino del suo neonato dopo aver ucciso il bambino o se il piccolo fosse nato morto.

Sulla dinamica dell'accaduto si sa ancora poco, ma ulteriori informazioni emergeranno con il prosieguo delle indagini. La 21enne ha ammesso di aver occultato da sola il cadavere del piccolo e di aver cercato di nascondere la gravidanza. Non è noto, invece, quanto tempo sia trascorso dal parto alla scoperta delle forze dell'ordine, intervenute sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione anonima che parlava del cadavere di un bimbo occultato in un sacco della spazzatura all'interno di un armadio.

La 21enne avrebbe continuato normalmente la sua vita fino al giorno dell'arresto, quando la polizia ha trovato le prove all'interno della residenza universitaria.