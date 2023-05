Parigi, uomo si barrica in casa con la figlia di 5 anni e la sgozza prima di suicidarsi Tragedia a Courbevoie, nei pressi di Parigi. Un uomo si è barricato in casa con la figlia di 5 anni e l’ha sgozzata prima di suicidarsi. Secondo quanto reso noto, l’uomo era già stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla piccola e alla compagna 36enne dalla quale si stava separando.

A cura di Gabriella Mazzeo

Una bimba di 5 anni è stata ritrovata senza vita nella sua casa a Courbevoie, nell'hinterland di Parigi nella notte tra ieri e oggi, venerdì 12 maggio. Stando a quanto reso noto da fonti citate da France Presse, la bimba stava attraversando la separazione dei genitori. La procura di Nanterre ha aperto un'inchiesta per omicidio.

Secondo le prime informazioni, a chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa della piccola, che hanno udito le grida della madre chiusa fuori dall'appartamento. L'uomo di 40 anni si era barricato in casa con la bimba, probabilmente già morta. Poco prima che gli agenti riuscissero ad introdursi in casa, l'uomo si è inferto dei colpi di pugnale e si è lanciato dal secondo piano.

Quando i poliziotti sono entrati hanno trovato il corpo senza vita della bimba, pugnalata più volte alla gola. La madre, una donna di 36 anni, è stata ricoverata sotto shock in un ospedale della zona. L'uomo era stato sottoposto a una misura di allontanamento e aveva il divieto di recarsi a casa dei familiari, nel comune di Courbevoie. La famiglia era nota alle forze dell'ordine per diverse denunce.

Le forze dell'ordine stanno indagando sulle dinamiche dei fatti. Per ricostruire quanto successo nell'abitazione di Courbevoie, gli agenti ascolteranno anche la versione dei fatti della 36enne madre della piccola. Non è chiaro come l'uomo sia riuscito ad introdursi nell'appartamento in cui la donna viveva con la minore dopo l'allontanamento dell'ex marito. Stando a quanto finora rilevato, la 36enne sarebbe stata chiusa fuori casa dal compagno che ha deciso di barricarsi nell'appartamento con la bambina. Davanti alle insistenze degli agenti, l'uomo non ha voluto aprire la porta. Quando le forze dell'ordine hanno provato a sfondarla, il killer si è lanciato dal balcone dell'appartamento al secondo piano.