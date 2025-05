Parigi, due uomini tentano di rapire in strada i familiari del CEO di una società di criptovalute La vittima, trentaquattrenne, era insieme al figlio di due anni. La giovane donna è riuscita a scampare al rapimento anche grazie all’intervento del padre del bambino. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

Questa mattina i familiari dell'amministratore delegato di una società di criptovalute sono scampati a un tentativo di rapimento nel cuore di Parigi. Tre uomini, tutti con il volto coperto, hanno tentato invano di caricare una donna e suo figlio a bordo di un furgone della Chronopost. È accaduto intorno alle 8:20 del mattino in rue de la Pache, nell'unidicesimo arrondissement municipale della capitale francese.

Secondo una fonte della polizia citata da Le Parisien la vittima, trentaquattrenne, era insieme al figlio di due anni. La giovane donna è riuscita a sfuggire al rapimento anche grazie all'intervento del padre del bambino. L'uomo è intervenuto per salvare la famiglia ed è stato malmenato dai rapitori. La scena, decisamente sorprendente, si è svolta davanti agli occhi di molti passanti che hanno avuto paura ad intervenire nonostante le grida e le richieste d'aiuto della vittima. Gli aggressori, uno dei quali avrebbe apparentemente impugnato una pistola (non si sa se autentica o finta), sono riusciti a fuggire in fretta e furia, rifugiandosi nel bagagliaio del furgone.

Il veicolo è stato ritrovato in una strada dello stesso quartiere. Secondo le informazioni di Le Parisien, la madre è figlia del CEO di una piattaforma di acquisto di criptovalute. La procura di Parigi ha incaricato la polizia di condurre le indagini sulla vicenda; si teme che dietro il tentato sequestro di persona possa esserci la criminalità organizzata.