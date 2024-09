video suggerito

Parente non si accorge di lui, bimbo di un anno travolto e ucciso dal muletto davanti casa in Usa La tragedia è avvenuta davanti casa del piccolo che è attigua all'attività della famiglia che gestisce un'azienda agricola nello stato dell'Indiana. Il bambino travolto in retromarcia dal guidatore che non si è accorto di lui.

A cura di Antonio Palma

Un bambino di appena un anno è morto tragicamente in Usa dopo essere stato travolto da un muletto in movimento davanti casa sua, il piccolo villaggio di Scott, nella Contea di Kosciusko, nello stato dell’Indiana. Il dramma si è consumato mercoledì scorso intorno all’ora di pranzo quando il mezzo, intento a spostare alcuni oggetti, ha travolto in retromarcia il bimbo.

L’allarme è scattato intorno alle 13, ora locale, quando agli agenti di polizia locale è arrivata la chiamata di emergenza dei familiari del piccolo. Sul posto, una zona rurale tra i campi, in poco tempo sono accorsi poliziotti e altro personale di emergenza medica che hanno provato a rianimare il bimbo ma purtroppo senza successo. Nonostante gli sforzi dei sanitari, infatti il piccolo è stato dichiarato morto poco dopo sul posto.

Come comunicano le autorità locale, dopo diversi minuti di manovre rianimatorie, il medico legale della contea di Kosciusko, Tyler Huffer, ha dichiarato la morte del bambino a causa delle ferite riportate nell'incidente.

Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Kosciusko, le indagini indicano che il piccolo è stato travolto e ucciso mercoledì da un carrello elevatore guidato da un parente. La tragedia è avvenuta davanti casa del piccolo che è attigua all’attività della famiglia che gestisce un’azienda agricola.

Gli agenti affermano che una prima ricostruzione della dinamica della tragedia ha stabilito che l’uomo al volante del mezzo, un 34enne del posto parente del piccolo, non si era accorto che dietro al muletto c'era il bambino mentre era in movimento e lo ha travolto in pieno. Al momento non vi sono indagati per l’incidente e la polizia ritiene che si sia trattato di una tragica fatalità ma le indagini proseguono per accertare i fatti.