Papà trova i figli di 4 anni e 13 mesi decapitati nella vasca da bagno: la madre vagava nuda in strada I fatti sono avvenuti sull'isola di Guadalupa, nel Mar dei Caraibi. La polizia ha trovato la madre dei bimbi vagare in strada: era confusa, non ha saputo dare una spiegazione a quanto avvenuto. Ora è in ospedale, piantonata dalle forze dell'ordine.

A cura di Biagio Chiariello

I corpi di due fratellini di quattro anni e 13 mesi sono stati scoperti dal padre, angosciato, durante la notte nella loro casa di famiglia sull'isola francese di Guadalupa, nel Mar dei Caraibi. Due agenti di polizia hanno trovato la madre, nuda, mentre vagava in strada dopo che era stato dato l'allarme. I bimbi sarebbero stati decapitati.

Secondo Le Parisien, la donna, di circa quarant'anni, era ‘confusa e disorientata‘ e non è stata in grado di spiegare le ragioni delle sue azioni quando è stata fermata. Il pubblico ministero Caroline Talbo ha spiegato che è stata inizialmente presa in custodia per poi essere ricoverata in ospedale. La polizia ha aperto un'indagine per omicidio, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

I fatti di Guadalupa arrivano a distanza di soli pochi giorni dalla terribile notizia giunta dal Canada, dove una donna di 33 anni, Chianti Means, è morta insieme ai suoi figli di 9 anni e di appena 5 mesi, dopo essersi lanciata nelle celebri cascate del Niagara.

Dopo la sua iniziale scomparsa, sono riemersi online i suoi precedenti post su Facebook, in cui la 33enne esprimeva il desiderio di tornare con il padre di sua figlia. La donna era originaria della zona di Niagara Falls: un'assistente sociale diplomata a Buffalo, lavorava come consulente di sostegno per donne vittime di violenza domestica.

La vicenda di Chianti Means ha richiamato alla memoria un episodio analogo accaduto ancora una volta alle cascate del Niagara. Nel febbraio 2023, una madre originaria dell'Illinois si è gettata nel vuoto con il suo bambino di cinque anni.