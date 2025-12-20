Papa Leone XIV impara il tedesco e gioca online quando non dorme. Il fratello: “Lo trovo sveglio alle tre di notte”

Papa Leone ama passare le notti online a fare giochi di parole e a imparare il tedesco

Papa Leone XIV è insonne e per prendere sonno passa il tempo con i giochi di parole online. È il racconto inedito che John Prevost, fratello del pontefice, fa in una lunga intervista pubblicata al giornale statunitense National Catholic Reporter. Questa informazione conferma anche l'ipotesi avanzata l'autunno scorso da alcuni utenti di Reddit secondo cui il Santo Padre passi le sue notti sveglio a imparare il tedesco sull'app Duolingo.

Il fratello del Papa: "Gioca nel cuore della notte"

Nel corso di una lunga intervista, John Prevost, fratello di Papa Leone XIV, ha fornito un ritratto intimo del primo pontefice statunitense. John ha raccontato la vita trascorsa insieme in Illinois, dall'infanzia fino all'elezione papale dell'8 maggio 2025.

Da tempo la Chiesa cattolica cerca di avvicinarsi alle persone, e con questo ritratto personale di Prevost sembra voler continuare a seguire la strada tracciata dal predecessore Papa Francesco. John racconta i litigi tra fratelli per la macchina, la passione condivisa per lo sport, e anche un'abitudine che non è mai cambiata: quella di dormire poco. E aggiunge anche un dettaglio insolito che in poche ore ha fatto il giro del mondo.

L'intervistatore chiede: "Papa Francesco era noto per essere un tipo molto mattiniero, e tuo fratello?", la risposta: "Si alza ancora prima delle sei. So che se si sveglia nel cuore della notte, gioca a Words with Friends e io gli dico: ‘Cosa ci fai a giocare a questo alle tre?'. Non riuscivo a dormire".

L'immagine del Papa chino sul telefono o sul tablet a fare giochi di parole online con altri utenti sconosciuti da tutto il mondo in pochissimo tempo è diventata virale. Inoltre, contribuisce a rafforzare una curiosa teoria avanzata questo autunno dagli utenti di Reddit, secondo cui il Papa avesse l'abitudine di stare su Duolingo alle tre del mattino.

Davanti a questa ipotesi il fratello conferma: "Non ne ho dubbi, perché al momento sta studiando il tedesco".

La teoria dell'account Duolingo del Papa: sta imparando il tedesco

Solo qualche mese fa, alcuni utenti del forum Reddit avevano notato che l'utente di Duolingo Robert Prevost aveva ripreso le sue attività dopo circa un anno di silenzio. L'account drprevost esiste dal gennaio 2014 e tra le sue informazioni inserisce l'apprendimento dell'italiano e anche del tedesco.

L'app oltre a essere utilizzata per imparare le lingue consente di interagire come su un social: si possiede infatti un proprio profilo attraverso il quale si può parlare con altri utenti, conoscere i loro progressi, e rendere pubblici i propri.

L'account drprevost nonostante il periodo di inattività in poco tempo ha raggiunto oltre 30mila punti, segno che le notti insonni del pontefice devono essere state parecchie di recente. Alcuni si sono anche preoccupati per la sua salute, tanto da chiedergli: "Santo Padre che fa ancora sveglio alle tre?", come si vede in alcuni screen diffusi su Reddit. Domande alle quali il pontefice però non ha mai risposto e dopo un po' la teoria del Papa su Duolingo sembrava essere definitivamente archiviata. Questo fino a quando il fratello non l'ha confermata.