Panico alla Casa Bianca, uomo sviene davanti a Trump durante conferenza stampa sui farmaci

Momenti di panico nello Studio Ovale: durante la conferenza di Trump sul taglio dei prezzi dei farmaci anti-obesità, un rappresentante di un’azienda farmaceutica è svenuto alle spalle del Ceo di Lilly, David Ricks. L’uomo è stato subito soccorso e, secondo la Casa Bianca, ora sta bene.

Momenti di panico alla Casa Bianca, nello Studio Ovale, dove una conferenza stampa del presidente Donald Trump è stata improvvisamente interrotta da un malore. Un rappresentante di una delle aziende farmaceutiche presenti è svenuto davanti ai presenti, costringendo ad abbreviare l’evento dedicato all’annuncio della riduzione dei costi dei farmaci contro l’obesità.

L’incidente è avvenuto giovedì pomeriggio, mentre David Ricks, amministratore delegato di Eli Lilly, stava illustrando le nuove misure. Alle sue spalle, tra funzionari dell’amministrazione e dirigenti del settore, uno degli ospiti ha iniziato a barcollare visibilmente prima di accasciarsi a terra. “Stai bene?” si sente chiedere Ricks, mentre la scena, ripresa in diretta, veniva rapidamente tagliata dalle telecamere.

Trump, seduto alla storica Scrivania Resolute, si è alzato immediatamente per osservare da vicino quanto stava accadendo, mentre Mehmet Oz, amministratore dei Centri per Medicare e Medicaid, si è precipitato insieme ad altri a prestare soccorso. Alcuni presenti hanno disteso l’uomo a terra e sollevato le gambe, seguendo le prime manovre di assistenza.

Pochi minuti dopo, la stampa è stata fatta uscire dallo Studio Ovale, mentre l’unità medica della Casa Bianca interveniva per valutare le condizioni dell’uomo. Secondo quanto comunicato dalla portavoce Karoline Leavitt, “durante l’annuncio nello Studio Ovale un rappresentante di una delle società è svenuto. È stato prontamente assistito e ora sta bene”.

Il video dell’incidente, diventato virale sui social, mostra i momenti di concitazione all’interno della sala, con Trump e Oz che si muovono per controllare la situazione. L’evento è ripreso pochi minuti dopo, quando il presidente ha rassicurato i presenti: “Un rappresentante si è sentito un po’ stordito. L’avete visto cadere, ma ora sta bene. È stato accompagnato fuori e riceve cure mediche”.

Nei minuti successivi, online si è diffuso il nome di Gordon Findlay, dirigente della Novo Nordisk, società produttrice dei farmaci Ozempic, Rybelsus e Wegovy, ma l’azienda ha smentito ogni coinvolgimento. “I nostri unici rappresentanti presenti erano il Ceo Mike Doustdar e Dave Moore. Speriamo che la persona coinvolta stia bene”, ha precisato la compagnia in una nota inviata a The Post.

Secondo fonti presenti alla cerimonia, l’uomo sarebbe rimasto in piedi per oltre mezz’ora durante gli interventi dei relatori, circostanza che potrebbe aver contribuito al malore. Dopo alcuni minuti di tensione, la situazione è tornata sotto controllo e la conferenza si è conclusa senza ulteriori incidenti.

Non è la prima volta che un episodio simile si verifica nello Studio Ovale: lo scorso aprile, una bambina – parente dello stesso Mehmet Oz – era svenuta durante la sua cerimonia di giuramento, spingendo lo staff presidenziale a far uscire temporaneamente i giornalisti. Anche in quel caso, il malore si era risolto senza conseguenze.