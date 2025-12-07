Panico a Londra Heathrow: sostanza urticante nel parcheggio dell’aeroporto, caos sui voli

Un uomo è stato fermato dalla polizia di Londra con l’accusa di aggressione dopo un episodio avvenuto questa mattina nel parcheggio multipiano del Terminal 3 dell’aeroporto di Heathrow. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di uomini avrebbe spruzzato una sostanza riconducibile a uno spray urticante, simile al peperoncino, colpendo diversi presenti e provocando panico e un’immediata mobilitazione dei soccorsi.

L’area è stata rapidamente isolata, con l’intervento congiunto di polizia, vigili del fuoco e ambulanze. L’ampiezza dell’operazione ha avuto conseguenze pesanti sui collegamenti con l’aeroporto: per oltre un’ora la M4 Spur Road, principale via di accesso ai Terminal 2 e 3, è rimasta chiusa, mentre decine di treni e alcuni autobus diretti allo scalo sono stati sospesi o costretti a transitare senza fermarsi. I passeggeri sono stati invitati a prevedere tempi più lunghi e a verificare eventuali cambiamenti con le compagnie aeree.

Il Terminal 3, utilizzato da vettori come Virgin Atlantic, Delta, Emirates, Cathay Pacific e Qantas, si trova proprio di fronte al parcheggio dove è avvenuta l’aggressione. La vicinanza all’area dei check-in ha reso necessarie misure straordinarie di sicurezza. Sulla scena sono stati segnalati agenti armati, mentre agli autisti degli autobus sarebbe stato chiesto di non scendere dai mezzi fino al termine delle operazioni.

Le autorità, pur mantenendo il massimo riserbo, hanno escluso per ora un coinvolgimento di natura terroristica o legata a proteste organizzate. La sostanza usata non è stata ancora identificata con precisione, ma i sintomi descritti – bruciore agli occhi e irritazione delle vie respiratorie – sono compatibili con l’impiego di uno spray urticante.

Il blocco dei trasporti ha messo a rischio i piani di migliaia di passeggeri, molti dei quali hanno temuto di perdere il volo. Secondo fonti della polizia, l’indagine è in corso e si stanno raccogliendo testimonianze per chiarire dinamiche, motivazioni e il numero di persone coinvolte. Al momento non è chiaro se l’aggressione sia stata mirata o casuale, né se chi ha spruzzato la sostanza avesse un obiettivo specifico.

Un portavoce dell’aeroporto ha confermato che i servizi di emergenza hanno riportato la situazione sotto controllo, con il progressivo ripristino della viabilità stradale e ferroviaria.