Paesi Bassi, deraglia un treno: almeno un morto e trenta feriti, alcuni sono gravi L’incidente ferroviario è avvenuto la scorsa notte a Voorschoten, città di 23mila abitanti sulla linea fra Amsterdam e l’Aja, nei Paesi Bassi. Almeno trenta i feriti, una vittima.

A cura di Davide Falcioni

È di almeno un morto e trenta feriti, alcuni dei quali in modo grave, il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto a Voorschoten, città di 23mila abitanti sulla linea fra Amsterdam e l'Aja, nei Paesi Bassi. Tra le dieci e le venti persone sono state trasportate negli ospedali della zona, in particolar modo quello di Utrecht, mentre gli altri passeggeri sono stati soccorsi sul posto.

Stando alle prime informazioni, intorno alle 3 e 45 della scorsa notte un convoglio ha urtato un altro treno merci e i vagoni frontali sono usciti dai binari, mentre quelli posteriori si sono incendiati. Una versione parzialmente divergente sostiene che l'incidente potrebbe essere stato causato da attrezzature da manutenzione ferroviaria abbandonate sui binari. Di certo, comunque, a seguito dell'incidente, la parte anteriore del treno è deragliata ed è finita in un prato mentre la sezione centrale è uscita dai binari ed ha preso fuoco, con le fiamme che hanno investito anche la coda del convoglio.

Decine di squadre di emergenza sono state chiamate da tutto il Paese e si sono precipitate sul posto per soccorrere le vittime dell'incidente. In base ai codici di emergenza usati, si calcola che i feriti siano una trentina su circa cinquanta passeggeri a bordo del treno al momento dello schianto. In un primo momento i passeggeri coinvolti nell'incidente sono stati ospitati e soccorsi nelle case e nelle fattorie vicine al luogo dell'incidente.

La circolazione ferroviaria sulla linea tra Leida e l'Aja è completamente interrotta ed è stato attivato il numero verde 088 269 00 00 per potersi mettere in contatti con i propri cari che, si teme, si potessero trovare a bordo del treno.