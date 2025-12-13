Esteri
video suggerito
video suggerito

Ospita amico, lui si sveglia e accoltella lei e i 4 bimbi: arrestato dopo caccia all’uomo in Germania

Secondo la polizia, l’aggressione è avvenuta alle 5:30 del mattino di oggi nell’appartamento della donna di 26 anni. Tutti i bambini avrebbero riportato ferite gravi. Si tratta di tre maschi di tre, cinque e sette anni, e una femmina di otto anni.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un giovane ventenne ha accoltellato una madre e i suoi quattro bambini di età compresa tra i tre e gli otto anni ferendoli gravemente in casa loro prima di darsi alla fuga nella città di Bergkamen, in Germania. Il fuggitivo è stato poi catturato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre, dopo una caccia all'uomo andata avanti per tutta la giornata è durata circa otto ore.

Secondo la polizia, l'aggressione è avvenuta alle 5:30 del mattino di oggi nell'appartamento della donna di 26 anni. Il giovane, conoscente della donna,  ha aggredito prima la madre, poi i figli. Tutti i bambini avrebbero riportato ferite gravi. Si tratta di tre maschi di tre, cinque e sette anni, e una femmina di otto anni.

Come riferito dai vicini al quotidiano BILD, la madre vive in un appartamento al settimo piano  da sola con i figli da oltre quattro anni. Il giovane avrebbe trascorso lì la notte prima di aggredire la famiglia all'improvviso al mattino presto. Le urla hanno messo in allarme i vicini che hanno chiamato la polizia. Sul posto anche  paramedici e vigili del fuoco che hanno preso in carico madre e figli trasportandoli in ospedale.

Leggi anche
"Sono Mark Rosario": il video inedito dell'arresto di Luigi Mangione negli USA

Le loro ferite sono state descritte come "estremamente gravi". Le condizioni più critiche per la bambina di otto anni che pare abbia riportato tra le 15 e le 20 ferite da taglio su tutto il corpo e alla testa. La portavoce della procura ha dichiarato che la bambina di otto anni  è stata in pericolo di morte ma dall'ospedale in serata hanno spiegato che le condizioni al momento restano stabili.

Per il giovane è scattata invece una caccia all'uomo durata per tutta la giornata con messaggi e avvertimenti diffusi in tutta la città e anche alla stampa corredati da foto. Gli investigatori hanno chiesto aiuto ai cittadini ma sconsigliando di avvicinarsi al ventenne.

Solo nel tardo pomeriggio la polizia ha annunciato di averlo catturato, Il ventenne è stato fermato a casa sua, dove "si era nascosto in cantina", come ha spiegato una portavoce della procura. L'uomo apparirà domani davanti a un giudice per la convalida dell'arresto.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Così Palazzo Chigi ha dato appalti e incarichi all’ex Forza Nuova, che cura anche Atreju
Donzelli: "Appalti da Chigi al fornitore di Atreju? È bravo, non contano le sue idee"
L'inchiesta di Fanpage arriva in Parlamento: "Palazzo Chigi spieghi perché ha scelto l'ex FN"
Progetti fantasma al San Michele, dopo l'inchiesta di Fanpage l’istituto chiede indietro i fondi alle Onlus
Amichetti d'Italia - Il sistema San Michele, appalti e consulenze ai fedelissimi di Fdi: "È come se fosse il mio portafogli"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views