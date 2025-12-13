Ospita amico, lui si sveglia e accoltella lei e i 4 bimbi: arrestato dopo caccia all’uomo in Germania

Secondo la polizia, l’aggressione è avvenuta alle 5:30 del mattino di oggi nell’appartamento della donna di 26 anni. Tutti i bambini avrebbero riportato ferite gravi. Si tratta di tre maschi di tre, cinque e sette anni, e una femmina di otto anni.

Un giovane ventenne ha accoltellato una madre e i suoi quattro bambini di età compresa tra i tre e gli otto anni ferendoli gravemente in casa loro prima di darsi alla fuga nella città di Bergkamen, in Germania. Il fuggitivo è stato poi catturato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre, dopo una caccia all'uomo andata avanti per tutta la giornata è durata circa otto ore.

Secondo la polizia, l'aggressione è avvenuta alle 5:30 del mattino di oggi nell'appartamento della donna di 26 anni. Il giovane, conoscente della donna, ha aggredito prima la madre, poi i figli. Tutti i bambini avrebbero riportato ferite gravi. Si tratta di tre maschi di tre, cinque e sette anni, e una femmina di otto anni.

Come riferito dai vicini al quotidiano BILD, la madre vive in un appartamento al settimo piano da sola con i figli da oltre quattro anni. Il giovane avrebbe trascorso lì la notte prima di aggredire la famiglia all'improvviso al mattino presto. Le urla hanno messo in allarme i vicini che hanno chiamato la polizia. Sul posto anche paramedici e vigili del fuoco che hanno preso in carico madre e figli trasportandoli in ospedale.

Le loro ferite sono state descritte come "estremamente gravi". Le condizioni più critiche per la bambina di otto anni che pare abbia riportato tra le 15 e le 20 ferite da taglio su tutto il corpo e alla testa. La portavoce della procura ha dichiarato che la bambina di otto anni è stata in pericolo di morte ma dall'ospedale in serata hanno spiegato che le condizioni al momento restano stabili.

Per il giovane è scattata invece una caccia all'uomo durata per tutta la giornata con messaggi e avvertimenti diffusi in tutta la città e anche alla stampa corredati da foto. Gli investigatori hanno chiesto aiuto ai cittadini ma sconsigliando di avvicinarsi al ventenne.

Solo nel tardo pomeriggio la polizia ha annunciato di averlo catturato, Il ventenne è stato fermato a casa sua, dove "si era nascosto in cantina", come ha spiegato una portavoce della procura. L'uomo apparirà domani davanti a un giudice per la convalida dell'arresto.