Orrore in Pakistan: coppia giustiziata su ordine di un leader tribale per una relazione “illecita”

In Belucistan, Pakistan, una coppia è stata uccisa in pieno giorno su ordine di un leader tribale per una relazione ritenuta “illecita”. Undici arresti finora. Il caso riaccende l’allarme sui delitti d’onore, ancora diffusi nonostante leggi più severe.

Un nuovo delitto d’onore scuote il Pakistan. Una coppia è stata uccisa in pieno giorno nella provincia sud-occidentale del Belucistan, su ordine di un anziano che avrebbe condannato i due per una relazione considerata illecita. La vicenda, documentata in video e diventata virale sui social media, ha portato all’arresto di almeno undici persone. Secondo la polizia, la sentenza di morte sarebbe stata emessa da un leader locale, come riportato in un rapporto visionato dalla CNN.

In un filmato, definito "scioccante" da molti osservatori, si vede un gruppo di circa una dozzina di uomini che circondano dei veicoli in un’area desertica. Una donna, il capo avvolto da uno scialle, cammina lentamente mentre viene seguita da un uomo armato, che le spara a distanza ravvicinata. La donna resta in piedi dopo due colpi e crolla solo al terzo. Il video continua poi con altri spari. In un secondo filmato si vedono i corpi insanguinati di un uomo e di una donna, distesi uno accanto all’altro.

La polizia ritiene che le immagini documentino il duplice omicidio su cui si sta indagando. Le autorità pakistane, a partire dal primo ministro del Belucistan, Safraz Bugti, hanno condannato duramente l'accaduto. Bugti ha definito l’uccisione intollerabile e una "palese violazione dei valori sociali e della dignità umana".

I delitti d’onore sono purtroppo tuttora frequenti in Pakistan, con centinaia di casi denunciati ogni anno. Tuttavia, secondo gli esperti, molti crimini di questo tipo non vengono nemmeno registrati. Le vittime, spesso donne, sono accusate di aver disonorato la famiglia per scelte personali, come sposarsi per amore, chiedere il divorzio o semplicemente per essersi ribellate a rigide norme patriarcali.

Secondo la Commissione per i Diritti Umani del Pakistan (HRCP), solo nel 2024 sono state uccise almeno 335 donne e 119 uomini in delitti legati all’onore. Cifre che continuano a suscitare l’allarme delle organizzazioni per i diritti umani.