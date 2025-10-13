Orrore in casa, fratellini di 2 e 3 anni trovati morti: donna arrestata per omicidio in Inghilterra

I due piccoli, un bambino e una bambina, sono stati trovati senza vita domenica mattina nell’abitazione di famiglia a Stafford. La polizia ha arrestato una donna del posto in relazione al caso con l’accusa di omicidio. Si tratta di una 45enne.

Orrore a Stafford, in Inghilterra, dove ieri la polizia ha rinvenuto in casa i corpi senza vita di due fratellini di 2 e 3 anni arrestando poi una donna con l’accusa di omicidio. I due piccoli, un bambino e una bambina, sono stati trovati senza vita domenica mattina nell’abitazione di famiglia in Corporation Street. L’allarme nelle prime ore della mattinata quando sul posto sono accorsi polizia e soccorsi medici. All’arrivo sul posto, i piccoli presentavano diverse ferite e non è stato possibile fare nulla per salvarlo.

"All'arrivo del personale dell'ambulanza abbiamo trovato due pazienti, entrambi bambini. Purtroppo, è diventato subito evidente che non c'era più nulla da fare per salvarli e la loro morte è stata confermata sul posto" hanno comunicato dal servizio di ambulanze. Secondo diversi testimoni, in quei frangenti si sono vissute scene drammatiche

Un vicino ha affermato che un altro bambino sopravvissuto è stato trasportato dagli agenti verso un'auto della polizia sotto gli occhi "sconvolti" del padre. “La prima volta che abbiamo capito che qualcosa non andava è stata quando abbiamo sentito le sirene. Poi, più tardi, ho visto il bambino più grande che veniva portato via su un'auto della polizia. Il padre era troppo sconvolto per prenderlo in braccio, così la polizia ha portato il bambino in macchina per lui” ha raccontato un testimone.

La polizia poco dopo ha arrestato una donna del posto in relazione al caso con l’accusa di omicidio. Si tratta di una 45enne ma gli investigatori si sono rifiutati di dare ulteriori spiegazioni sull’identità e il movente. “Chiediamo alle persone di non fare congetture in questa fase, poiché ciò è angosciante per familiari e amici e potrebbe ostacolare le nostre indagini. Sappiamo che questo incidente può destare preoccupazione nella comunità locale. Non esiste una minaccia più grave per la popolazione” ha spiegato la polizia.