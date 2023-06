Ornella uccisa nel bar dove lavorava in Messico, dolore della comunità italiana: “Spento il suo sogno” Ornella Saiu, vedova con un figlio appena maggiorenne, era molto conosciuta e apprezzata nella comunità locale di Playa del Carmen dove viveva da circa venti anni. Tutti si sono stretti attorno al figlio di Ornella, appena diciottenne, chiedendo di fare giustizia e trovare il colpevole.

A cura di Antonio Palma

"Lei, come molti di noi, era venuta a Playa per trovare il suo sogno. Gli hanno tolto la vita senza pietà spegnendo quel sogno” così la comunità italiana di Playa del Carmen, località balneare nella penisola dello Yucatán, in Messico ha espresso il suo dolore e la su costernazione per la tragica morte di Ornella Saiu, la mamma 40enne di origine sarda uccisa con un colpo di pistola in testa mentre lavorava all'interno di un bar ristorante italiano molto frequentato in zona e punto di riferimento per la comunità italiana.

Ornella Saiu, vedova con un figlio appena maggiorenne, era molto conosciuta e apprezzata nella comunità locale di Playa del Carmen dove viveva da circa venti anni. Per questo la sua morte così tragica e improvvisa ha sconvolto tutti nella cittadina messicana. Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio per una mamma descritta come una donna affabile, gentile e simpatica ma anche instancabile lavoratrice.

Secondo le prime informazioni, la donna stava lavorando come tutti i giorni a servire i clienti nel locale dove lavorava da anni quando un uomo in motocicletta si è fermato, si è avvicinato e ha esploso diversi colpi verso di lei uccidendola sul colpo sotto gli occhi dei clienti ancora sotto shock per poi scappare subito dopo facendo perdere le tracce.

Leggi anche Pensionato italiano ucciso in Marocco, Luciano Calzini prelevato in casa e accoltellato

A poca distanza dal luogo dell'omicidio, la polizia ha ritrovato la moto e l'abbigliamento indossato dall'assassino, possibile indizio di una premeditazione dell'omicidio e della fuga ma per ora del killer nessuna traccia. Alcuni ipotizzano che l’uomo conoscesse la donna altri invece che l’omicidio sia legati ad attività estorsive ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sul caso.

“Un giorno molto triste e senza spiegazioni, senza giustificazioni. Arrivederci Ornella, eccellente residente di Playa del Carmen e per molti un'amica” ha scritto il vicepresidente italiano dell'Associazione alberghiera che ha interessato anche il console onorario di Playa, Italo Sampablo, che conosceva personalmente la vittima. “Siamo sconvolti, addolorati e arrabbiati per quanto accaduto. Aspettiamo che le autorità ci dicano qualcosa. Ornella “era una donna affabile, gentile e simpatica, solita chiacchierare con i clienti del più e del meno, spesso commentando le notizie del giorno” ha ricordato all’Ansa Sampablo.

La comunità che ora si è stretta attorno al figlio di Ornella, Marco, appena diciottenne, chiede di fare giustizia e trovare il colpevole. Gli amici della donna hanno già annunciato che si occuperanno di lui così come delle celebrazioni per l’ultimo saluto alla quarantenne che avverrà nella stessa Playa del Carmen.