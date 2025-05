Ordina l’omicidio della figlia 12enne perché “si comporta male”, arrestata dopo la denuncia del vicino

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Una donna è stata arrestata dopo aver ordinato l'omicidio della propria figlia. Il tutto è accaduto in Russia, a Chelyabinsk. La 36enne ora in manette avrebbe offerto a un conoscente del denaro per annegare la figlia 12enne in un fiume del posto perché "stanca del suo comportamento". A salvare l'adolescente, una porta lasciata socchiusa: la ragazzina infatti ha sentito la conversazione tra la madre e il killer e ha allertato le forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la donna aveva ingaggiato come killer un conoscente 36enne che però si è rifiutato di uccidere la 12enne. Alle forze dell'ordine, la madre dell'adolescente ha raccontato di essere "stanca dei suoi cattivi comportamenti" e di essere sfinita dalla gestione della casa e degli altri tre figli.

Stando a quanto si legge sui media locali, dopo aver udito la conversazione la 12enne si è recata a piedi da un vicino di casa per raccontagli quanto sentito. L'uomo ha aperto le porte della sua abitazione all'adolescente e si è poi offerto di aiutarla, accompagnandola alla polizia. Alcuni residenti hanno raccontato di aver visto la bambina allontanarsi da casa da sola visibilmente spaventata e sconvolta.

Ora la donna, che è stata arrestata, rischia 15 anni di detenzione per aver orchestrato l'omicidio della minore e aver tentato di ingaggiare un killer sotto pagamento. La madre della ragazzina non ha negato quanto raccontato dalla minore, ma ha "giustificato" l'accaduto adducendo come motivazione il comportamento indisciplinato della 12enne. Dopo le formalità di rito, i figli della donna sono stati allontanati dall'abitazione familiari e dati in affidamento. La bimba è stata quindi portata via da casa insieme ai fratelli di 17 e 6 anni. Un altro figlio, attualmente maggiorenne, vive invece fuori da tempo.