Ong bandita da Gaza: “Col divieto di Israele un milione di persone rimarranno senza aiuti umanitari”

Israele ha bannato 37 diverse Ong che operano a Gaza e nella Cisgiordania Occupata. A Gerusalemme abbiamo intervistato Shaina Low, consulente per la comunicazione del Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC), anch’essa nella lista delle Ong bannate.

Volontari di NRC che lavorano a Gaza

Nei giorni scorsi Israele ha revocato le licenze a 37 diverse Ong che operano a Gaza e nella Cisgiordania Occupata. Tra loro anche Ong quali Medici Senza Frontiere e Oxfam. Per il governo di Tel Aviv queste Ong non hanno rispettato la scadenza per conformarsi agli "standard di sicurezza e trasparenza", in particolare per la divulgazione di informazioni sul loro personale palestinese, e per questo ha applicato un divieto sulle loro attività. Le Ong dovranno cessare le loro attività entro il primo marzo, il che, secondo le Nazioni Unite, aggraverà la crisi umanitaria nella Striscia devastata da più di due anni di bombardamenti e carestia imposta.

A Gerusalemme abbiamo intervistato Shaina Low, consulente per la comunicazione del Consiglio Norvegese per i Rifugiati (NRC), anch’essa nella lista delle Ong bannate da Israele.

Cosa è successo nelle ultime settimane?

All'inizio dell'anno scorso, nel marzo 2025, le autorità israeliane hanno emesso nuovi requisiti di registrazione per le ONG internazionali. In precedenza, una volta che un'ONG internazionale che operava nei Territori Palestinesi Occupati (TPO) era registrata, lo era a tempo indeterminato. Israele ha invece introdotto nuove normative in base alle quali la nostra registrazione non sarebbe più stata gestita dal Ministero del Lavoro e dell'Assistenza Sociale, ma sarebbe stata valutata ogni tre anni da un comitato interministeriale guidato dal Ministero della Diaspora e della Lotta all'Antisemitismo. C'erano due problemi principali con questo nuovo sistema. Il primo riguardava i dati che ci chiedevano di inviare, tra cui le informazioni personali del nostro staff locale palestinese. Non potevamo fornire queste informazioni per diverse ragioni, prima fra tutte la sicurezza, la protezione e il dovere di cura verso il nostro staff, dato che operiamo in un contesto in cui oltre 500 operatori umanitari sono stati uccisi in due anni a Gaza. Non consegneremmo questo tipo di informazioni a nessuna parte in conflitto. Anche quando Hamas ci chiese informazioni sensibili sul nostro staff e sulle operazioni nel 2016, ci rifiutammo. Ma inoltre violerebbe gli obblighi contrattuali, essendo noi beneficiari di fondi dell'UE che prevedono leggi molto rigide sulla protezione dei dati.

Il secondo problema riguardava i criteri di valutazione, altamente politicizzati. L'obiettivo era fondamentalmente quello di colpire le organizzazioni che denunciano le violazioni che vedono, chiedendo responsabilità e protezione per i beneficiari. Potremmo essere accusati di ciò che è stato definito in modo vago come "delegittimazione".

Tuttavia, non siamo nemmeno arrivati alla fase di valutazione perché, il 30 dicembre, le autorità israeliane ci hanno inviato un messaggio dicendo che la nostra registrazione preesistente sarebbe scaduta il 31 dicembre e che avremmo avuto 60 giorni per chiudere le nostre operazioni nei Territori Occupati, non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania.

Quindi fondamentalmente vi hanno vietato di operare sia a Gaza che in Cisgiordania e a Gerusalemme Est?

Sì, ci hanno detto di cessare tutte le operazioni. La comunicazione che ci hanno inviato è andata oltre ciò che possono fare in base alla legge e alla nostra registrazione israeliana. Non dovrebbero avere autorità sulle operazioni umanitarie nelle aree controllate dall'Autorità Palestinese o nei territori occupati nel loro complesso. Capivamo che avrebbero cercato di chiudere il nostro ufficio a Gerusalemme Est, che Israele considera parte del suo territorio, ma il loro ban è andato oltre la giurisdizione che dovrebbero avere.

Quali erano le vostre operazioni principali in Cisgiordania e a Gaza?

Dal 7 ottobre 2023, abbiamo raggiunto più di un milione di persone a Gaza, circa metà della popolazione. Forniamo rifugi (tende e teloni), programmi idrici (consegnando acqua potabile a oltre 100.000 persone al giorno), installiamo latrine e lavoriamo sulla rimozione dei rifiuti e canali di drenaggio per mitigare il rischio di inondazioni.

Abbiamo un programma di assistenza legale per chi ha perso i documenti o deve registrare nuove nascite. Offriamo spazi temporanei di apprendimento con supporto psicosociale per i bambini che non vanno a scuola da due anni. Forniamo assistenza in denaro per permettere alle persone di acquistare ciò di cui hanno bisogno. Facciamo anche gestione dei siti di sfollamento informali per garantire l'accesso alle risorse e l'inclusione di persone con disabilità, giovani e donne. Infine, supportiamo i mezzi di sussistenza installando forni comuni e sovvenzionando i panifici per abbassare il costo del pane.

In Cisgiordania facciamo istruzione, programmi idrici, assistenza legale per prevenire lo sfollamento forzato e rispondiamo alla crisi degli sfollati nel nord (da Nablus, Tulkarem e Jenin). NRC guida anche lo "Shelter Cluster" per l'ONU e le ONG internazionali e coordina il consorzio di protezione della Cisgiordania.

Le tende portate dall’Ong NDC

Questo significa che oltre un milione di persone a Gaza rimarranno senza aiuti umanitari se non potrete più lavorare lì?

Sì, esatto. Non è ancora chiaro come procederemo, ma le nostre operazioni a Gaza sono eseguite quasi interamente da personale palestinese locale. La nostra intenzione è continuare a rispondere finché possibile. Il problema principale a Gaza ora sarà l'impossibilità di far entrare staff internazionale per supportare i team locali, che sono competenti ma esausti, sfollati e affamati. Lo staff internazionale porta capacità extra e un po' di sollievo morale e protezione. Inoltre, non sappiamo se potremo ancora accedere al carburante distribuito dall'ONU per i nostri veicoli e per far funzionare le pompe d'acqua e i centri di desalinizzazione.

È una situazione critica che riguarda non solo noi, ma decine di organizzazioni. Settimana scorsa, 37 organizzazioni si sono trovate in una situazione simile alla nostra, ma ce ne sono altre già de-registrate. In totale sono più di 40 le organizzazioni colpite. Le ONG internazionali forniscono circa un miliardo di dollari di assistenza ogni anno nei territori occupati; perderle sarebbe un colpo enorme. La preoccupazione è: chi colmerà questo vuoto? Temiamo che se gli attori umanitari di principio vengono estromessi, lo spazio verrà riempito da chi non rispetta i principi umanitari, o semplicemente la gente rimarrà senza nulla.

Negli ultimi due anni abbiamo visto restrizioni crescenti per chi porta "occhi internazionali" a Gaza. Noi giornalisti non possiamo ancora entrare nella Striscia se non embedded con l’IDF, ed è sempre più complicato lavorare in Cisgiordania. Pensa che questa nuova stretta sulle Ong serva anche ad allontanare gli occhi internazionali?

Esatto, noi siamo gli occhi e le orecchie della comunità internazionale, gli unici testimoni stranieri rimasti sul campo: operatori ONU e delle ONG internazionali. Bisogna riconoscere che tutto questo fa parte di un sforzo concertato, durato molti anni, per emarginare e delegittimare gli attori umanitari di principio, sia le organizzazioni non governative (ONG) che le agenzie delle Nazioni Unite, come abbiamo visto in precedenza con l'UNRWA.