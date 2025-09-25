Ondata di droni in Danimarca, sorvolati aeroporti e base degli F-35: spazio aereo chiuso, “Lanciati da vicino”

Un’ondata di droni ha sorvolato diversi aeroporti e una base militare danese questa notte costringendo le autorità locali a chiudere lo spazio aereo nella zona dello Jutland. “Non potevamo abbatterli ma troveremo i responsabili” ha dichiarato il ministro della difesa.

Ancora allarme droni sui cieli della Danimarca dove nelle scorse ore una serie di avvistamenti di velivoli senza pilota, non identificati e a bassa quota, su diversi aeroporti e su una base militare, hanno costretto le autorità locali a chiudere lo spazio aereo nella zona dello Jutland per alcune ore. L’allerta, partita già nella serata di mercoledì, è proseguita anche nella notte di oggi, giovedì 25 settembre, con ripetuti avvistamenti di droni fino alle prime ore della mattinata. Interessati i due principali aeroporti dello Jutland, insieme a diversi altri più piccoli, che sono stati chiusi per precauzione prima che il traffico tornasse regolare.

Dopo l’incidente dei giorni scorsi all’aeroporto di Copenaghen con relativa chiusura del primo scalo danese, ieri sera infatti i nuovi avvistamenti di droni sono stati segnalati prima ad Aalborg e poi in sequenza anche nei piccoli scali di Esbjerg, Sønderborg, nella base militare di Skrydstrup e infine anche a Billund, il secondo aeroporto più grande del Paese, intorno alle 4:30. Secondo le prime notizie, si tratterebbe di una stessa ondata di droni che ha sorvolato il Paese per ore mettendo in allerta tutti gli scali interessati prima di dileguarsi.

Sorvolato il secondo aeroporto danese e la base militare degli F-35

Lo spazio aereo sopra l'aeroporto di Aalborg è stato chiuso nella tarda serata di mercoledì, poco dopo le 23, poi è toccato anche agli altri aeroporti più piccoli e infine a quello di Billund, poco prima delle 4.30 del mattino di giovedì. A preoccupare però è il sorvolo dell’area della base aerea militare di Skrydstrup che ospita anche gli F-35. Nonostante l’allerta, infatti, "non è stato possibile abbattere i droni né individuare i responsabili" ha detto la polizia.

La polizia locale ha affermato che i droni "volavano con delle luci e sono stati osservati da terra, ma non è ancora stato chiarito di che tipo di droni si tratti o quale sia il movente". È in corso un'indagine con i servizi segreti danesi e le forze armate per chiarire le circostanze.

"Non potevamo abbatterli"

“È stata data l'autorizzazione ad abbattere i droni, ma farlo è un dilemma perché chi è responsabile se cade su una casa? Ad ogni modo abbiamo raccolti dati ed è ora in corso un'indagine. Troveremo le persone che stanno dietro a tutto questo” ha aggiunto il Ministro della Difesa danese, Troels Lund Poulsen, affermando che non ci sono prove che la Russia sia dietro l'incursione dei droni.

“Il fatto che così tanti sorvoli di droni siano effettuati in così tanti luoghi è preoccupante. Oggi non possiamo presentare una soluzione che elimini del tutto la minaccia rappresentata dai droni. Abbiamo diverse capacità militari che possono contribuire a difendere la Danimarca come gli F-35 e le nostre fregate ma non esiste una capacità militare specifica che possa risolvere questo problema", ha confermato Poulsen oggi in conferenza stampa, rivelando che "I droni non provengono da molto lontano, ma sono stati lanciati da vicino”.

Parole allarmanti in vista del vertice della prossima settimana, in cui i massimi funzionari dell'UE si riuniranno proprio a Copenaghen. Il capo della polizia danese ha assicurato però che, alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni, rivedranno il piano di sicurezza già predisposto, anche con il coinvolgimento di forze esterne.