Droni sull’aeroporto di Aalborg in Danimarca, spazio aereo chiuso: voli bloccati e deviati verso altri scali

L’aeroporto danese di Aalborg è attualmente chiuso a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. Sono stati deviati quattro voli, ha aggiunto, tra cui due aerei SAS, un volo Norwegian e un volo KLM.

L'aeroporto danese di Aalborg è attualmente chiuso a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. Lo ha dichiarato questa sera un portavoce dell'aeroporto, Martin Svendsen. Il portavoce ha rifiutato di commentare il numero di droni in questione. "È corretto affermare che lo spazio aereo è stato chiuso perché sono stati osservati dei droni. Posso confermare che la polizia è presente", ha detto.

Sono stati deviati quattro voli, ha aggiunto, tra cui due aerei SAS, un volo Norwegian e un volo KLM. Nello specifico, si tratta di due voli nazionali dirottati verso l'aeroporto di Copenaghen e di un volo da Amsterdam dirottato verso l'aeroporto di Billund.

A seguito dell'incidente, i voli in arrivo e in partenza sono stati bloccati, riferisce Sky News. La notizia è stata confermata dall'agenzia Reuters e dalla stampa locale. Anche il sito web di aviazione Flightradar24 ha fatto sapere in un post sul social media X che l'aeroporto di Aalborg è chiuso perché sono stati avvistati droni nello spazio aereo. La polizia indaga su quanto successo insieme all'Aeronautica militare.

Aalborg si trova nel nord, nella regione dello Jutland, ed è la quarta città della Danimarca per popolazione.

Non è la prima volta che si verifica un evento del genere in Nord Europa negli ultimi giorni. Solo domenica sera sono stati chiusi gli aeroporti di Copenaghen, sempre in Danimarca, dove la polizia ha parlato di 2-3 droni "di grandi dimensioni" nei paraggi dello scalo, e poi di Oslo. Entrambi gli scali sono stati riaperti dopo alcune ore e una cinquantina di voli sono stati cancellati o dirottati. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che "sono stati i russi", ma Mosca ha definito queste dichiarazioni "infondate".