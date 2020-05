Questi mesi in solitudine da quarantena sono stati complicati. I single ne sanno qualcosa. L'Istituto di Sanità olandese (Rivm), in tempo di coronavirus, ha pensato anche a loro e nelle nuove linee guida suggerisce di trovarsi “un compagno di letto. O anche solo per le coccole per superare il periodo in cui sarà necessario mantenere le distanze sociali”. La notizia è riportata dal Guardian.

Dal 23 marzo l’Olanda è in “lockdown intelligente”: con ristoranti e cinema chiusi fino al 1 giugno, ogni nucleo famigliare può invitare a casa propria fino a tre persone per volta, e a patto di mantenere 1,5 metri di distanza. Ora a questa cerchia di ospiti ‘legali’ si aggiunge la possibilità di un invitato particolare, che la distanza può superarla: un ‘seksbuddy’, in italiano si tradurrebbe ‘amico di letto’ o anche un ‘cuddle buddy’, un amico di coccole, pensato proprio per i single. Questi ultimi potranno dunque nominare “qualcuno nella stessa situazione che vada a trovarlo, con soddisfazione di entrambi”, precisa il Rivm. “Discutete insieme come fare. Per esempio, incontrate la stessa persona per avere contatti fisici o sessuali, se non siete contagiati”, spiegano gli esperti.

Tra le linee guida del Rivm viene sottolineato anche che “fare sesso è possibile anche a distanza: raccontarsi storie erotiche, masturbarsi simultaneamente”. E che se uno dei partner è in quarantena o sospetta di essere infetto, chiaramente, non ci si può vedere. Detto questo, chi se la sente, faccia pure: “Potete incontrarvi se siete entrambi sani per scambiarvi un contatto fisico o sessuale, in altre parole sesso o solo coccole”, scrivono gli esperti. “Prendete dei buoni accordi, e siate sinceri l’uno con l’altro sul numero di altre persone che state vedendo, e ricordate che più persone incontrate più alto è il rischio”.