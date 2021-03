L'impatto ambientale delle mascherine sta iniziando a diventare evidente e "pericoloso". Un team di ricercatori danesi ha scoperto che stiamo buttando via 129 miliardi di dispositivi di protezione in tutto il mondo ogni mese. Ciò equivale a tre milioni di mascherine ogni singolo minuto della giornata. "Si tratta sopratutto del tipo prodotto in serie su larga scala dall'inizio della pandemia. Quello che sta succedendo non è da sottovalutare" dicono i ricercatori dell'University of Southern Denmark. "Non possiamo ancora dire di cosa si tratta perché i dati sono insufficienti. Ma è improbabile che vada bene". Le mascherine monouso sono realizzate in microfibre di plastica che non sono biodegradabili. Quando si degradano, lo fanno in micro e nano particelle che si fanno strada nell'ecosistema. Alla fine, finiranno nei fiumi, nei laghi e negli oceani dove avranno un impatto sulla vita marina.

Una preoccupazione più recente è legata al fatto che le mascherine sono realizzate direttamente con fibre di plastica microsize (spessore da ~ 1 a 10 micrometri). Quando viene scomposta nell'ambiente, può rilasciare più plastiche micro-dimensionate, più facilmente e più velocemente delle plastiche sfuse come i sacchetti di plastica, scrivono i ricercatori. "Con l'aumento dei rapporti sullo smaltimento inappropriato delle mascherine, è urgente riconoscere questa potenziale minaccia ambientale e impedire che diventi il ​​prossimo problema dopo quello della plastica", hanno scritto gli scienziati sulla rivista scientifica Frontiers of Environmental Science & Engineering.

Come possiamo risolvere il problema dell"inquinamento da mascherina'

Come accennato, i ricercatori non sono stati in grado di calcolare l'impatto delle mascherine. Dopotutto, hanno fatto parte della nostra vita solo nell'ultimo anno. Ma data la nostra comprensione dell'inquinamento da plastica fino ad ora, il team è fiducioso nel prevedere che questa è una bomba a orologeria in termini ambientali. "Sappiamo che, come altri detriti di plastica, anche le mascherine usa e getta possono accumulare e rilasciare sostanze chimiche e biologiche nocive, come il bisfenolo A, metalli pesanti e microrganismi patogeni", conclude il tossicologo ambientale Elvis Genbo Xu in un comunicato dell'Università. "Questi possono comportare impatti negativi indiretti su piante, animali e esseri umani."

Cosa possiamo fare per fermare il problema? Ci sono alcuni consigli. In primo luogo, gli scienziati suggeriscono che in ogni città, si doti di cestini per la spazzatura adibiti solo alle mascherine. Quindi, i funzionari dovrebbero creare linee guida standardizzate con un'applicazione rigorosa per gestire questi ‘rifiuti speciali0. In secondo luogo, le persone dovrebbero immediatamente passare dall'acquisto di una mascherina di plastica monouso a un prezzo contenuto ad una in tessuto riutilizzabile che può essere lavata e riutilizzata. Infine, i produttori dovrebbero dare la priorità allo sviluppo di una mascherina per lo smaltimento biodegradabile.