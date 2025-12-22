“Oggi è il giorno più felice della mia vita”, esce per fare la spesa e poi muore dopo una lite al supermercato

Andrew e Cairistine Clark

La sua squadra del cuore aveva appena vinto il campionato e la felicità era così tanta che quando la moglie gli ha chiesto di fare insieme una commissione al supermercato, lui ha subito accettato: "È il giorno più bello della mia vita", le ha detto pochi minuti prima di morire.

Andrew Clark però non tornerà mai da quella commissione: una persona a lui sconosciuta, poi identificata come Demiesh Williams, lo ucciderà durante un diverbio per la fila alla cassa. Ora il suo assassino è stato giudicato colpevole, ma dovrà scontare solo 5 anni di carcere. Una sentenza che sta facendo discutere l'Inghilterra, e che ha lasciato una nuova cicatrice sulla moglie di Andrew, Cairistine Clark.

"Non è stata fatta giustizia"

Clark e Williams sono rimasti coinvolti in una lite in un supermercato Sainsbury, nel sud-est di Londra, a marzo 2025. Williams si sarebbe messo in fila scavalcando Clark e questo avrebbe fatto scattare la lite culminata nell'aggressione mortale. Clark è stato colpito a morte ed è deceduto in ospedale 3 giorni dopo a causa delle ferite riportate. Oltre alla moglie Cairistine lascia anche una figlia, Rose, di 14 anni.

Pochi giorni fa si è concluso il processo per la morte del padre di famiglia, ma l'esito è stato molto diverso da quello sperato dai suoi familiari. A Williams, 30enne autista di autobus, è stata comminata una pena detentiva ridotta rispetto alle aspettative, e il periodo da scontare effettivamente in carcere sarà ancora più breve: "Mancano due Natali e sarà fuori. Avrà 32 anni quando uscirà. Ed è una vera barzelletta", ha spiegato Cairistine al Daily Mail.

La vedova non è la sola ad avere dei dubbi sulla pena. La sentenza ha suscitato le critiche del segretario di stato per la Giustizia Robert Jenrick: "Williams ha commesso un crimine orribile e tuttavia la sua pena detentiva è irrisoria", ha dichiarato al tabloid inglese.

Come è avvenuta l'aggressione mortale nel supermercato

Clark ha assistito alla morte del marito appena 15 minuti dopo aver festeggiato la sua squadra, il Newcastle United, che aveva appena vinto contro il Liverpool. Dopo aver condiviso una foto con la maglia della sua squadra del cuore nel gruppo famiglia, un'abitudine che accomuna tante famiglie in tutto il mondo, marito e moglie sono andati a fare la spesa.

Nel supermercato i due uomini hanno discusso, inizialmente sembrava essere finita lì, ma pochi istanti dopo Williams ha raggiunto Clark all'esterno per colpirlo con uno schiaffo in pieno volto, tanto forte da farlo cadere a terra all'indietro e battere la testa. Cairistine era presente e ha assistito a tutto. E anche le telecamere di sicurezza hanno ripreso l'intera scena. Questo però non è bastato a ottenere una pena ritenuta adeguata dalla famiglia.

"Facevamo quello che fanno milioni di famiglie: uscivamo per comprare latte e pane. Eravamo una famiglia normale che andava avanti con la sua vita".