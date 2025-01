video suggerito

Nota un "insolito" cambiamento delle unghie: scopre tumore al cervello poco prima di partorire La 38enne inglese Kelly Heather rischia di lasciare i suoi quattro figli senza madre dopo che una lieve alterazione dell'unghia si è rivelata essere un melanoma aggressivo, diffusosi successivamente al cervello. E c'è il rischio che possa aver trasmesso il cancro al suo bambino attraverso la placenta.

A cura di Biagio Chiariello

Pochi giorni prima di dare alla luce suo figlio, Kelly Heather ha scoperto di essere stata colpita da un cancro cerebrale terminale. Non era la prima volta che alla 38enne inglese veniva diagnosticato un tumore.

Già nel 2017, all'età di soli 31 anni, la donna aveva notato un cambiamento insolito alle unghie della mano.

Kelly si era subito consultata con un medico, che inizialmente non aveva riscontrato alcuna anomalia, pur decidendo di sottoporla a controlli trimestrali. Durante uno di questi esami, la donna viene a sapere di avere un tumore cutaneo. Si sottopone quindi a un'operazione per asportare il letto ungueale presso il Queen Victoria Hospital di East Grinstead, nel West Sussex, e sembra ristabilirsi. Tuttavia, alcuni mesi dopo, quel male ricompare, obbligando i medici ad amputarle il dito. Nel 2020, torna sotto i ferri e guarisce nuovamente.

Ma non è finita. Nel 2022, infatti, scopre di avere un nodulo sotto l’ascella: la malattia è ricomparsa con maggiore aggressività, diffondendosi al sistema linfatico. Nonostante sia alla sua terza diagnosi, Kelly non si arrende. Torna in sala operatoria, questa volta per un delicatissimo intervento di rimozione dei linfonodi, di cui uno maligno, e poi si sottopone a diversi cicli di immunoterapia.

A distanza di un anno, arriva la notizia più attesa: il cancro è nuovamente in remissione. Nell'ottobre 2023, le sue analisi risultano "pulite" e, a 38 anni, viene dichiarata ufficialmente guarita; i medici, pertanto, ritengono non necessario un secondo anno di trattamento.

Alcuni mesi dopo, nell'aprile 2024, Kelly scopre di aspettare il suo quarto figlio. La gravidanza procede senza complicazioni significative fino alla 35ª settimana, quando Kelly nota di non riuscire a sollevare la gamba sinistra. “Scattava e tremava in modo incontrollato. Un minuto dopo ero a terra con le convulsioni, pensavo di essere morta. Non riuscivo a pensare ad altro se non ai miei figli, se non al figlio che stava per nascere, temendo che non sarebbe sopravvissuto. È stata una delle esperienze più traumatiche della mia vita”, ricorda al The Sun.

Viene trasportata d'urgenza in ospedale, dove la diagnosi è delle più infauste: melanoma al quarto stadio con metastasi cerebrali. Nonostante il timore di non superarla, Kelly porta a termine la gravidanza e, il 9 dicembre, dà alla luce il suo bambino tramite parto cesareo. Neanche due settimane dopo, si sottopone a una delicata operazione per l'asportazione della massa tumorale: “Ne hanno tolto la maggior parte, ma non tutto, perché altrimenti avrei rischiato la paralisi di una parte del corpo. Ne è rimasta una piccola parte che dovrò trattare con radioterapia mirata”.

Kelly ora sta meglio, ma dovrà comunque proseguire con le cure per tenere il tumore sotto controllo: “È l’unico disponibile, ho il 50% di possibilità che funzioni. Mi fa molta paura perché è una questione di fortuna. Avrei dovuto continuare con il trattamento per il secondo anno, forse avrebbe tenuto sotto controllo la malattia. Ora è metastatico e si è diffuso dal cervello al sistema linfatico”.

La sua principale preoccupazione ora è un'altra: gli specialisti le hanno comunicato che esiste una probabilità del 25% che il cancro possa essere stato trasmesso al bambino attraverso la placenta. Al momento, comunque, tutti i test hanno dato esito negativo, ma il neonato dovrà continuare a sottoporsi ad accertamenti periodici. "È solo un'altra preoccupazione. Nessuna mamma vorrebbe mai pensare di aver potenzialmente trasmesso un cancro al proprio bambino", conclude Kelly.