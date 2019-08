Sparatoria in una moschea in Norvegia: colpita una persona mentre un uomo è stato fermato dalla polizia ed è stato arrestato. La sparatoria è avvenuta nella cittadina di Baerum che si trova a pochi chilometri da Oslo. Al momento non sono ancora chiare le condizioni della persona colpita: secondo alcuni quotidiani locali sarebbe morta, per altri, invece, gravemente ferita. Secondo quanto riportato negli ultimi minuti, in realtà, la persona colpita è ferita ma sarebbe ancora viva. Inizialmente era stata la stessa polizia a riferire che "non è nota la gravità" delle ferite riportate dall'uomo. La sparatoria è avvenuta nel pomeriggio del 10 agosto nel centro islamico al-Noor. Le indagini sono ancora in corso e si attendono sviluppi. Sul posto, come riferisce il quotidiano dagblade ci sono numerose auto della polizia e ambulanze. La polizia sta chiedendo ai residenti di restare in casa.

Sempre stando a quanto si legge sulla stampa locale, dopo la strage nella moschea di Christchurch in Nuova Zelanda, i responsabili del luogo di culto di Baerum avevano annunciato di voler innalzare il livello di sicurezza della moschea.

Sparatoria in Norvegia, arrestato un uomo bianco con elmetto

Secondo quanto riferiscono i media norvegesi sarebbe un giovane bianco vestito con elmetto e uniforme l’autore della sparatoria avvenuta oggi nella moschea di al-Noor, vicino Oslo. “Uno dei nostri membri è stato colpito da un uomo bianco che indossava un elmetto e un’uniforme”, ha detto il direttore della Moschea, riportando quanto visto da lui e da altri testimoni. La polizia ha fatto sapere su Twitter che la persona di cui si parla è stata arrestata e ora la situazione è tornata sotto controllo. “Nulla indica che ci siano più persone coinvolte”, fanno sapere ancora le forze dell’ordine. La persona arrestata indossava anche un giubbotto antiproiettile e aveva diverse armi, raccontano ancora i testimoni. A fermarlo sarebbe stato uno dei presenti, intervenuto prima che arrivasse la polizia.