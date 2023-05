Non usciva di casa da anni ed era sommerso da quintali di spazzatura: uomo salvato dai Vigili del Fuoco I Vigili del Fuoco di El Prat de Llobregat (Barcellona) sono intervenuti con una ruspa per salvare un uomo di 48 anni sommerso da quintali di immondizia nella sua casa.

A cura di Davide Falcioni

I vigili del fuoco catalani sono stati impegnati ieri in un delicato intervento a El Prat de Llobregat (Barcellona), per trarre in salvo un uomo rimasto intrappolato in mezzo a quintali di spazzatura a casa propria, da cui probabilmente non usciva da anni: è il caso riportato oggi da diversi media iberici.

Stando a fonti dei servizi sociali locali, che ne erano a conoscenza da tempo, la persona assistita è un uomo di 48 anni presumibilmente affetto da alcune patologie, tra queste la cosiddetta "sindrome di Diogene". Ora è ricoverato in ospedale. Come mostrato in alcuni video pubblicati, l'operazione di soccorso da parte dei pompieri, allertati ieri mattina proprio dal 48enne, è stata lunga e complessa, anche perché l'uomo pesa oltre 250 chili, secondo i cronisti locali: per estrarlo dalla casa, sono stati utilizzati una scavatrice e un montacarichi, e si è reso necessario ingrandire il varco di una finestra.

Secondo quanto racconta El País, che cita residenti dello stesso palazzo, l'uomo aveva smesso di uscire di casa all'inizio della pandemia, quando aveva cominciato a lavorare in smart working nell'appartamento che prima condivideva con i genitori, entrambi morti. I servizi sociali di El Prat, chiamati più volte in causa in passato da vicini di casa, sostengono di non essere potuti intervenire prima per prestargli assistenza in quanto ha sempre rifiutato il loro supporto, sostenendo di stare "bene".

Cos'è la sindrome di Diogene

La Sindrome di Diogene è una condizione che si manifesta con la perdita di interesse nella cura personale fisica, igienica e mentale e che se non affrontata per tempo può sfociare in stadi di abbandono piuttosto gravi, come quello del 48enne catalano. Questa tendenza negli ultimi 30 anni stava già subendo un aumento importante a livello globale ma l'avvento della pandemia di Covid-19 ha accelerato ancora di più il suo proliferare.