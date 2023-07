Non gli piace il pasto proposto in volo: passeggero fa deviare aereo Un volo United Airlines da Houston ad Amsterdam è stato dirottato su Chicago dopo che un passeggero della business class ha protestato perché aveva dei problemi col cibo proposto.

A cura di Susanna Picone

Un volo della compagnia United Airlines, decollato domenica alle 16:20 ora locale da Houston e diretto ad Amsterdam, è stato deviato su Chicago a causa di un passeggero che ha protestato in modo piuttosto violento.

Secondo quanto reso noto il passeggero, che viaggiava in business class, avrebbe avuto da ridire per il pasto proposto e questo avrebbe provocato non pochi problemi sull’aereo. Il passeggero, nei dettagli, avrebbe protestato perché ciò che aveva scelto per cena durante il volo non era disponibile. Non è chiaro di cosa si trattasse, ma secondo il Guardian il volo in categoria business costa diverse migliaia di dollari.

Secondo il sito Flightrader24, l'aereo della United Airlines è atterrato tre ore dopo l'orario previsto, attorno alle 12:30 ora locale ad Amsterdam. Il tempo di volo previsto per un viaggio del genere è di nove ore e 30 minuti.

Secondo quanto riferito al Guardian dalla compagnia aerea, il volo "è stato deviato all'aeroporto internazionale O'Hare ed è atterrato in sicurezza a seguito di un disagio arrecato da un passeggero. Le forze dell'ordine lo hanno scortato giù dall'aereo e il volo ha poi proseguito per Amsterdam". Quel che è certo, è che non è sicuramente la prima volta che qualche passeggero crea problemi in volo che possono portare anche ad atterraggi d'emergenza.

Come ricorda il quotidiano britannico, il fenomeno di passeggeri indisciplinati è infatti una piaga delle compagnie aeree americane. Per comportamenti scorretti la Federal Aviation Administration (Faa) può imporre multe fino a 37.000 dollari. Secondo l'International Air Transport Association (Iata) gli incidenti di questo genere sono aumentati del 47% nel 2022 rispetto all'anno precedente.