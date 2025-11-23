“Non è il momento del travaglio”, portata fuori dall’ospedale in lacrime: partorisce in strada 8 minuti dopo

L’episodio al Franciscan Hospital di Crown Point, in Usa, dove dopo una valutazione, l’ospedale ha licenziato medico e infermiera che erano in servizio quel giorno. “La bambina è uscita e non sapevo cosa fare”, ha raccontato il marito che poi ha chiamato un’ambulanza per il trasporto di madre e figlia in un altro ospedale. Entrambe fortunatamente stanno bene.

Giunta in ospedale in travaglio e convinta di dover partorire a breve, una donna statunitense è stata dimessa perché secondo i sanitari non era ancora il momento ma Mercedes Wells ha fatto poca strada e ha partorito in auto meno di dieci minuti dopo. L’episodio al Franciscan Hospital di Crown Point, nell'Indiana, dove dopo una valutazione l’ospedale ha licenziato medico e infermiera che erano in servizio quel giorno.

Il fatto domenica scorsa quando la donna in preda a forti dolori del travaglio si è fatta accompagnare in ospedale del marito poco dopo mezzanotte. Qui però alcune ore dopo è stata dimessa dai sanitari secondo i quali non era ancora arrivato il momento del parto. In un video di quei momenti pubblicato sui social si vede la donna in lacrime accompagnata su una sedia a rotelle fuori dall’ospedale mentre viene caricata di nuovo in auto dal marito.

La donna in un post su Facebook ha scritto che, pur non avendo mai visto un medico, è stata dimessa dopo che le infermiere le avevano detto che non stava progredendo e le avevano detto di tornare se il travaglio fosse continuato. “In stanza è venuta l'infermiera e mi ha detto ‘Bene, se non hai ancora fatto progressi in centimetri, allora sai che dobbiamo rimandarti a casa'", ha raccontato Well alla NBC. La famiglia ha dichiarato di aver implorato il personale sanitario di non dimetterla, ma di aver ricevuto come risposta che si trattava di "ordini del medico".

La coppia quindi si è messa in auto verso un altro ospedale, il Community Hospital di Munster, sempre nell'Indiana, ma ha fatto pochissima strada e meno di dici minuti dopo si è dovuta fermare sul ciglio della strada per far nascere il bimbo. "L'ho vista spingere… tirare un po', la bambina è uscita e non sapevo cosa fare", ha raccontato il marito che poi ha chiamato un’ambulanza per il trasporto di madre e figlia in un altro ospedale. Entrambe fortunatamente stanno bene.

"Abbiamo sentito di bambini che non ce l'hanno fatta, quindi sarebbe potuta andare in qualunque modo e io non sono stata assistita da un professionista", ha detto Mercedes Wells. Dopo la denuncia pubblica della coppia, l’ospedale ha aperto un'indagine interna sull’accaduto e licenziato medico e infermiera di turno quella notte.

"Non abbiamo ascoltato le preoccupazioni della signora Wells. Come madre esperta che ha pubblicamente riconosciuto di aver già partorito nel nostro ospedale con un'esperienza positiva, sapeva che qualcosa non andava", ha dichiarato il presidente e CEO di Franciscan Health Crown Point, aggiungendo: “Dobbiamo risolvere i problemi del nostro ospedale affinché a nessuno capiti più l'esperienza della signora Mercedes Wells.