“Non compro mai il riso, me lo regalano” e scoppia la polemica: ministro giapponese costretto a dimettersi

Taku Eto, ministro dell’Agricoltura giapponese, si è dimesso per aver dichiarato di non aver mai comprato il riso e di riceverne in regalo dai suoi sostenitori: la polemica nasce dalla crisi del cereale nel Paese.