New York, vasto incendio in un grattacielo di Manatthan Un vasto incendio è divampato questa mattina in un grattacielo accanto al Rockefeller Center di New York, nel quartiere di Manatthan.

A cura di Davide Falcioni

Un vasto incendio è divampato questa mattina in un grattacielo accanto al Rockefeller Center di New York, nel quartiere di Manatthan, nelle vicinanze di Times Square. Il rogo si sarebbe sprigionato al decimo piano dell'edificio, arrivando però fino al 49esimo piano. Sul posto sono tempestivamente intervenuti polizia e vigili del fuoco per evacuare la struttura. L'operazione è tuttora in corso: non sono stati ancora comunicati feriti, ma le operazioni di soccorso non sono finite.

Notizia in aggiornamento.