New York, donna esce dalla doccia e trova i due figli gemelli di 5 anni morti I due piccoli sono stati trovati riversi a terra dalla madre. I piccoli erano malati da tempo e potrebbero essere morti di freddo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Due gemelli di cinque anni sono stati trovati morti nel loro appartamento di New York ieri mattina. A renderlo noto è stato il dipartimento di polizia della Grande Mela, secondo cui a scoprire i corpi sarebbe stata la madre non appena uscita dalla doccia. La tragedia si è consumata nel quartiere del Bronx e al momento non è chiaro cosa abbia causato il decesso dei due. Nel corso di una conferenza stampa ieri pomeriggio, il vice capo della polizia di New York Benjamin Gurley ha detto che i piccoli erano malati da almeno una settimana e che erano stati rimandati a casa da scuola alla comparsa dei sintomi. "Quando vedi due bambini di 5 anni sdraiati sul pavimento in questo periodo dell'anno, puoi immaginare cosa sta attraversando la famiglia", ha detto Gurley. "Puoi immaginare cosa stanno passando la madre e il padre", ha aggiunto l'ufficiale, lasciando intendere che i bimbi potrebbero essere morti di freddo in una famiglia particolarmente indigente.

A conferma di questa ipotesi il fatto che i corpi non presentassero segni evidenti di traumi, secondo la polizia, che ha tuttavia aperto un'indagine per accertare le esatte cause del decesso: "Se tutto va bene, non si è trattato di un crimine. Speriamo che sia stat solo una sfortunata tragedia". Stando a quanto accertato il padre era andato al lavoro mentre la madre avrebbe scoperto i cadaveri dei figli uscendo dalla doccia. La donna è stata portata in ospedale per cure. Non è ferita, ma è emotivamente distrutta.