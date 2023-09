New York, autobus di studenti si ribalta in una scarpata: due morti e diversi feriti Un autobus con a bordo un gruppo liceali è finito fuori strada vicino alla città di New York, ribaltandosi in una scarpata. Ci sono due vittime ma ancora non si conosce il numero esatto dei feriti, riferiscono fonti ufficiali. Il mezzo stavano portando i ragazzi della Farmingdale High School di Long Island, verso un ritrovo annuale a Greeley, in Pennsylvania.

A cura di Eleonora Panseri

Un autobus con a bordo un gruppo studenti del liceo è finito fuori strada vicino a New York finendo in una scarpata questa mattina, giovedì 22 settembre. Secondo un primo bilancio, nello schianto sarebbero morti due adulti e feriti gravemente altri passeggeri del bus, riferiscono fonti ufficiali. Il mezzo apparteneva a un gruppo di sei che stavano portando i ragazzi, componenti di una banda e ballerini della Farmingdale High School di Long Island verso un ritrovo annuale in un campo di Greeley, in Pennsylvania.

È a circa 30 minuti dall'arrivo al Pine Forest Camp, dove gli studenti erano diretti, che il bus uscito di strada, intorno all'1 di notte dalla interstatale 84 nella città di Wawayanda, a circa 72 chilometri a nord-ovest di New York, si legge sul sito dell'Associated Press. Il viaggio della banda verso il campo è una tradizione annuale del liceo di Long Island, dove studiano circa 1.700 ragazzi.

Le due vittime sarebbero la direttrice della banda del liceo, Gina Pellettiere, 43 anni, originaria di Massapequa, e un'insegnante in pensione di 77 anni, Beatrice Ferrari, di Farmingdale. Cinque dei 44 passeggeri dell'autobus sono invece stati ricoverati in condizioni critiche, secondo quanto riporta la polizia dello Stato.

La governatrice dello Stato, Kathy Hochul, ha riferito che tra le cause dell'incidente potrebbe esserci lo scoppio di uno pneumatico. Molti di loro sarebbero studenti del primo anno, ha aggiunto la governatrice: "Hanno tenuto duro, sono stati molto forti".

Le immagini riprese dagli elicotteri mostrano i segni delle ruote sull'asfalto e l'erba schiacciata dal peso del mezzo scivolato sulla banchina. Il bus si è ribaltato ed è rimasto bloccato sul lato sinistro, con il tetto distrutto.

Uno degli studenti che si trovavano a bordo del mezzo ha raccontato all'Associated Press di essersi addormentato e di aver sentito un botto che lo ha svegliato. Il 15enne ha inizialmente pensato di star sognando. Mentre il bus cadeva, lui ha iniziato rotolare all'interno dell'autobus.

"Poi tutti hanno cominciato a urlare, – ha ricordato – il ragazzo accanto a me era coperto di sangue, c'era sangue ovunque". Il ragazzo è riuscito a strisciare fuori da un finestrino del pullman ribaltato, confuso ma ferito solo lievemente. Una volta all'esterno, ha trovato il suo zaino e una sua scarpa.

Gli studenti degli altri autobus sono tornati a Long Island alcune ore dopo l'incidente, mentre i feriti sono stati ricoverati in sei diversi ospedali. Il ragazzo intervistato è stato riportato a casa della madre. All'Associated Press ha detto di aver pensato, mentre l'autobus rotolava su se stesso: "Non può essere vero".