Nepal, morti gli alpinisti dispersi Stefano Ferronato e Alessandro Caputo: l’annuncio della Farnesina

La Farnesina ha reso noto che sono morti Stefano Farronato e Alessandro Caputo, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: “Situazione molto complessa, almeno altri 6 o 7 connazionali dispersi”.

Stefano Farronato e Alessandro Caputo.

Sono morti Stefano Farronato e Alessandro Caputo, i due alpinisti italiani rimasti bloccati al Campo 1 in Nepal, sul Manaslu, a causa delle forti nevicate verificatesi nei giorni scorsi. È quanto ha reso noto la Farnesina, aggiungendo che le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due degli alpinisti italiani dispersi.

Da venerdì 31 ottobre si erano persi i contatti con Caputo e Farronato, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Sono in corso le operazioni di recupero delle salme, avvistate questa mattina nei pressi del campo 1 dai soccorritori in volo con l'elicottero.

Ma altri connazionali risulterebbero dispersi. Sarebbero in totale 6 o 7 gli italiani al momento di cui non si hanno notizie in Nepal. È quanto ha fatto sapere la Farnesina con una nota ufficiale sottolineando che il Consolato Generale a Calcutta, competente per l'area, riporta una situazione molto complessa, con comunicazioni difficili e diverse famiglie connazionali che non riescono a mettersi in contatto con i propri cari.

Al momento la situazione è la seguente: un italiano disperso in un’area del Paese denominata Yalung Ri e altri 5 o 6 risultano disperi in altre aree del Paese. Il Consolato Generale a Calcutta sta sollecitando le autorità locali, che fino a poco fa parlavano di "dispersi" e non di vittime. Ieri sera, infatti, circolava notizia su media internazionali di una vittima italiana, ma non vi sono conferme.

Chi sono i due alpinisti italiani morti in Nepal

Alessandro Caputo, milanese di 28 anni, era uno studente di Giurisprudenza in Statale e maestro di sci della Schweizer Skischule di Saint Moritz, in Svizzera. Era il più giovane dei tre partecipanti alla spedizione Panbari Q7: insieme a lui e Farronato c'era anche il piemontese Valter Perlino, di Pinerolo (Torino), tratto in salvo da un elicottero governativo nepalese dopo aver accusato un malore nei giorni scorsi.

Stefano Farronato, invece, 51 anni, era alpinista e arboricoltore, originario di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Nella sua vita aveva compiuto 18 spedizioni estreme in luoghi remoti del pianeta e molte escursioni alpinistiche in Ecuador, India e Cina.

Sagar Pandey, presidente dell'Associazione delle agenzie di trekking del Nepal, ha affermato che più di mille escursionisti e turisti hanno dovuto essere salvati da quando martedì sono iniziate le forti nevicate.