Nepal, il “santone” Buddha Boy arrestato per stupro di una minorenne e sequestro di persona Ram Bahadur Bamjan, controverso leader spirituale nepalese meglio conosciuto come ‘Buddha Boy’, è stato arrestato a Kathmandu dopo anni di latitanza. Nella sua casa sono stati trovati l’equivalente di centinaia di migliaia di euro in valuta locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ram Bahadur Bamjan, controverso leader spirituale nepalese meglio conosciuto come ‘Buddha Boy‘ – anche noto per le sue presunte meditazioni profonde e i digiuni lunghi mesi sotto a un albero nella foresta di Piluwa – è stato tratto in arresto a Kathmandu dopo anni di latitanza. Le accuse sono stupro di una minorenne, molestie sessuali e rapimento di almeno quattro adepti misteriosamente scomparsi dagli ashram – le comunità spirituali da lui guidate – fondate nei distretti di Bara, Sarlahi, Sindhupalchok e Sindhuli.

L'arresto è avvenuto nella casa di Bajman, in un sobborgo della capitale Katmandu. La polizia lo ha mostrato ai media in manette sostenendo che il supposto santone avesse tentato, senza riuscirci, di sfuggire alla cattura saltando dalla finestra del suo appartamento, che si trova al secondo piano. Gli agenti hanno anche mostrato alcune mazzette di banconote sequestrate a Bajam, per un valore di circa 200mila euro in valuta locale. Il leader spirituale dovrebbe comparire davanti un giudice nelle prossime ore. Decine di seguaci si sono riuniti davanti alla sede dell'Ufficio investigativo centrale a Khatmandu, ma sono stati allontanati dalla polizia. Molti nepalesi ritengono che Ram Bahadur Bamjan sia la reincarnazione di Siddhartha Gautama, il Buddha storico.

Bajman è diventato celebre nel sud del Nepal nel 2005, all'età di appena 15 anni, quando si ritirò nella giungla per pregare per 10 mesi consecutivi. I suoi seguaci una volta affermarono che lo faceva senza cibo, sonno o acqua, circostanza che tuttavia non è stata ovviamente mai verificata e che appare quantomeno sospetta. Non abbastanza però per i suoi fan più accaniti, che iniziarono a lodarlo come la reincarnazione di Siddhartha Gautama, nato in Nepal circa 2.500 anni fa e in seguito diventato noto semplicemente come Buddha, che significa "illuminato".

Il soprannome di "Buddha Boy" di Bomjan ha contribuito ad aumentare la sua fama, poiché migliaia di persone da tutto il paese e dalla vicina India hanno affrontato lunghi viaggi per vederlo nella giungla. La sua popolarità ha cominciato ad incrinarsi quando è stato accusato di aver aggredito sessualmente e fisicamente alcuni dei suoi discepoli. La più grave delle accuse è quella rivolta a Ram Bahadur Bamjan da una suora, che nel 2018 affermò pubblicamente di essere stata violentata in un ashram quando era minorenne.