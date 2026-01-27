Neonato vola fuori dall’auto e finisce in mezzo all’incrocio: la scena in un video virale, arrestata la mamma

In California una 35enne è stata arrestata dopo che il figlio di 19 mesi è caduto in strada dall’auto durante una frenata. Il video virale ha portato all’identificazione della donna.

Una mamma di 35 anni è stata arrestata dopo che il suo bambino di 19 mesi è volato fuori dall'auto dopo una brusca frenata. Per fortuna l'auto è riuscita a fermarsi in tempo prima di investirlo. A quel punto la madre è scesa in fretta dal veicolo e lo ha recuperato prima di ripartire.

Una scena difficile da credere se non fosse stata ripresa in un video e poi messa in Rete, dove è diventata rapidamente virale. Proprio grazie alla grande condivisione sui social è arrivata all'attenzione delle Forze dell'ordine e del dipartimento di Polizia di Fullerton che hanno riconosciuto le strade di La Habra, in California.

Nel video si vede tutta la scena: il veicolo mentre entra nell'incrocio e completa la svolta, la portiera anteriore del passeggero si apre e un bambino piccolo cade a terra, finendo sulla carreggiata. Il SUV che stava arrivando immediatamente dopo, si ferma di botto, rischiando anche di essere tamponato dal veicolo che lo segue.

A quel punto la madre, un donna che successivamente si è scoperto essere Jacqueline Hernandez, 35 anni, esce dall'auto e lo prende in braccio di corsa, per poi ripartire.

Il bimbo è salvo, ma ha riportato lievi feriti compatibili con la caduta dall'auto, come hanno spiegato gli agenti. Il piccolo è stato portato in un ospedale della zona per tutte le cure del caso dopo l'incidente che si ritiene essere avvenuto il 20 gennaio, quando è stato girato e postato il video. Il 24 è stato sentito un testimone rintracciato dalla Polizia, come riporta People. Questo ha permesso di identificare Hernandez e arrestarla con l'accusa di abuso su minore.

Come in Italia, anche in California, i bambini piccoli devono viaggiare su un seggiolino, allo scopo di garantirne la sicurezza proprio in caso di incidenti o brusche frenate. "Il bambino deve essere assicurato in modo da rispettare i limiti di altezza e peso specificati dal produttore del seggiolino", si legge sul sito della California Highway Patrol, l'agenzia di Pubblica Sicurezza statunitense.