Nel 2021 più di 500 militari Usa si sono suicidati Secondo un nuovo rapporto del Pentagono, 519 militari statunitensi si sono suicidati nel corso del 2021. Nonostante il calo registrato rispetto al 2020, dal 2001 il tasso di suicidi supera di 4 volte quello delle morti in battaglia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo un nuovo rapporto del Pentagono, 519 militari statunitensi si sono suicidati nel corso del 2021. Nel 2020 erano stati 582 i militari che avevano deciso di togliersi la vita. Il tema della salute mentale tra le file dell'esercito Usa è diventato centrale dopo l'11 settembre 2001: da allora, infatti, i suicidi sono aumentati in maniera vertiginosa. Il numero di giovani che hanno scelto di togliersi la vita dal 2001 è stato di 4 volte superiore a quello di decessi registrati sul campo di battaglia.

Nonostante le cifre sconvolgenti, nel 2021 vi è stato un leggero calo rispetto al 2020. Il miglioramento ha riguardato in particolare i membri attivi del servizio militare: nel 2021 sono stati 328 i militari che si sono tolti la vita, mentre nel 2020 erano stati 384.

Diversa è invece la situazione dei veterani di guerra: secondo il report, particolarmente colpiti dalla depressione sono i militari che hanno preso parte ai conflitti negli anni della presidenza di George W. Bush. A traumatizzare i soldati, spesso giovanissimi, è il duro addestramento al quale sono sottoposti e l'accesso deregolamentato alle armi da fuoco.

Il 2020 visto aumentare il tasso di suicidi per i membri in servizio dell'esercito del 9,1% rispetto al 2019. La diminuzione registrata nel 2021, seppur positiva, è da inquadrare in un trend crescente dal 2001 fino all'anno scorso.

La maggior parte delle vittime è appena maggiorenne. Nel 70% dei casi i militari scelgono di togliersi la vita con le armi da fuoco alle quali hanno facilmente accesso anche vestendo i panni da civile. Il presidente Joe Biden ha annunciato proprio lo scorso anno di voler attuare una strategia di prevenzione al suicidio tra i soldati che prevede norme più stringenti per i rivenditori di armi da fuoco.

Il provvedimento punta a limitare l'accesso alle armi per tutti quei militari ai quali viene diagnosticato un disturbo post traumatico da stress o depressione. Nessun accenno, invece, all'assistenza psicologica ai soldati.