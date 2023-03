Naufragio al largo di San Diego, 7 delle 8 persone decedute erano migranti in viaggio dal Messico Almeno 8 delle 7 persone decedute dopo il naufragio nei pressi di San Diego erano migranti in arrivo dal Messico. Degli altri 8 sopravvissuti si sono perse le tracce.

A cura di Gabriella Mazzeo

Almeno 7 delle 8 persone morte dopo che due imbarcazioni si sono capovolte al largo della costa di San Diego erano migranti messicani. A dirlo, i funzionari di Città del Messico. L'identificazione preliminare delle vittime è stata basata sui documenti trovati nelle tasche delle persone a bordo delle due imbarcazioni. La nazionalità dell'ottava vittima resta sconosciuta.

Non sono state rilasciate informazioni sull'età, il sesso o l'identità delle persone rimaste coinvolte, ma secondo quanto riferito dalle autorità tutte le persone decedute erano adulte. A chiamare per prima i soccorsi sarebbe stata una donna che in spagnolo ha riferito di essere tra le 8 persone a bordo di una delle due imbarcazioni poi distrutte.

Sull'altra, secondo quanto riferito nella telefonata per segnalare l'emergenza, ve ne erano almeno altre 8. Arrivate sul posto, le autorità hanno trovato solo le due barche capovolte in acque poco distanti dalla riva.

A rendere difficile lo sbarco per i migranti, la nebbia fitta e il mare agitato. La Guardia Costiera ha sospeso nella giornata di domenica le ricerche: i sopravvissuti, almeno 8 secondo quanto dichiarato dalle forze dell'ordine di San Diego, potrebbero essere fuggiti via terra. Tra questi vi sarebbe anche la donna che ha allertato i soccorsi.

Sono stati recuperati infatti soltanto i corpi delle persone decedute nel naufragio, mentre gli altri 8 migranti a bordo hanno fatto perdere le loro tracce. "Le persone che vogliono attraversare il confine arrivare negli Usa, via terra o via mare, devono sapere che i trafficanti di esseri umani approfitteranno dei loro bisogni per ottenere denaro illecitamente, creando inoltre false aspettative ed esponendoli a rischi gravissimi" ha sottolineato Carlos González Gutiérrez, Console generale del Messico a San Diego.